Demir fiyatları ve inşaat demirinin tonu, inşaat sektöründe çalışanlar, ev sahibi olmak isteyenler veya yatırımcılar tarafından sıklıkla araştırılıyor. İstanbul'da demir fiyatları, diğer büyükşehirlerle karşılaştırmalarda genellikle daha dalgalı seyretmekte. İnşaat demiri fiyatları, bölgeye ve demirin çapına göre değişiklik göstermektedir.