Güncel demir fiyatları, inşaat sektöründe yakından takip edilmektedir. İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas ve Samsun gibi illerde inşaat demirinin tonu, piyasa koşullarına göre değişiklik göstermektedir. Demir fiyatları Kasım ayında başlayan düşüşü sürdürdü. Peki 1 ton demir kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel demir fiyatları.
Demir fiyatları ve inşaat demirinin tonu, inşaat sektöründe çalışanlar, ev sahibi olmak isteyenler veya yatırımcılar tarafından sıklıkla araştırılıyor. İstanbul'da demir fiyatları, diğer büyükşehirlerle karşılaştırmalarda genellikle daha dalgalı seyretmekte. İnşaat demiri fiyatları, bölgeye ve demirin çapına göre değişiklik göstermektedir.
İstanbul'da 1 ton inşaat demiri fiyatları
26 Kasım 2024 itibarıyla İstanbul'da 1 ton inşaat demiri fiyatları şu şekildedir:
8 mm inşaat demiri: 24.600 TL
10 mm inşaat demiri: 24.600 TL
12-32 mm inşaat demiri: 24.600 TL
Ankara’da 1 ton inşaat demiri fiyatları
8 mm inşaat demiri: 26.200 TL
10 mm inşaat demiri: 26.200 TL
12-32 mm inşaat demiri: 24.700 TL
İzmir’de 1 inşaat demiri tonu ne kadar?
8 mm inşaat demiri: 25.300 TL
10 mm inşaat demiri: 25.100 TL
12-32 mm inşaat demiri: 23.900 TL
Samsun’da 1 ton inşaat demir ne kadar?
8 mm inşaat demiri: 26.800 TL
10 mm inşaat demiri: 26.500 TL
12-32 mm inşaat demiri: 25.200 TL
Sivas’ta 1 ton inşaat demiri fiyatı
12-32 mm inşaat demiri: 25.600 TL
1 bağ demir kaç tondur?
1 bağ inşaat demiri yaklaşık 2 ton olarak hesaplanmaktadır. Genellikle min. 1 bağ yada 1 balya ve katlarında sevkiyatlar planlanmaktadır.
İnşaat Demir Hesaplama Nasıl Yapılır?
Demir miktarı kat sayısına, bodrum kata ve deprem riskine göre değişmektedir. Bodrum katsız iki katlı 100 metrekare bir ev için ortalama 11,5 ton demir gider. İnşaat demirinin hesaplanmasında metrekare, bodrum alanı ve kat sayısı esas alınır.
100 metre kare eve kaç ton demir gider?
100 m2 bir ev için temel ve kolonlar, tabliyeler için toplamda ortalama 6,5-7,5 ton demir gerekmektedir. Ev yapımında metrekare başına 35-45 kg demir temel yapımında kullanılmaktadır. Temellerde metrekare başına kullanılan ortalama inşaat demiri miktarı: 35-45 kg; Boşluklu Döşemeler: 30-35 kg; Normal Döşemeler: 25-30 kg; Çatılar: 15-20 kg.
1 ton demir fiyatı ne kadar?
Demir balya fiyatları ile inşaatlarda kullanılan mal ve hizmetlerin daire metrekare fiyat hesaplama için de kullanılabilecek ortalama çubuk demirin ton fiyatı 24,48 TL/kg ve 1 ton olarak 24.483 TL’dir. Demir fiyatları için dolar kuru belirleyici olmaya devam etmekte. Döviz kurunun yukarı yönlü hareketi, demir fiyatlarını da yukarıya çekmektedir.