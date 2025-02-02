Bu Karar ile, Bakanlığımızca mücbir sebep halinin 31/5/2025 tarihine kadar devamına karar verilen borçluların Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki vergi dairelerine mücbir sebep halinin devam ettiği süre içinde 7256 ve 7326 sayılı Kanunlar kapsamında ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri yeniden belirlenmiştir."