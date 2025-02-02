Deprem bölgelerindeki borçların taksit ödeme koşulları uzatıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararı, 1 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar 5 ili ve iki ilçeyi kapsıyor. Peki mücbir sebep hali ne zamana kadar uzatıldı? Taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? Deprem bölgesinde yapılandırma süresi ne zaman bitiyor?
Deprem bölgesinde yapılandırılmış borçların taksit ödeme süreleri uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Deprem bölgesinde yapılandırma süresi ne zaman bitiyor? Deprem bölgelerinde yapılandırma taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar.
Deprem bölgesinde yapılandırılmış borçların taksit ödeme süreleri uzatıldı mı?
Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ilan edilen mücbir sebep hali bazı mükellefler için 31 Mayıs 2025 tarihine kadar uzatılmıştı.
Deprem bölgesinde borç yapılandırma taksitleri ne zaman ödenecek?
Bu mükelleflerin yapılandırma taksitlerinin ödeme süreleri de yeniden belirlendi.
Mücbir sebep hali 31 Mayıs'a kadar uzatılan borçlular, ilk taksitlerini haziranda sonraki taksitlerini ise bunu takip eden aylık dönemler halinde ödeyecek.
GİB'in internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "256 ve 7326 sayılı Yapılandırma Kanunlarının Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin 31/1/2025 Tarihli ve 9500 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 1/2/2025 Tarihli ve 32800 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
Bu Karar ile, Bakanlığımızca mücbir sebep halinin 31/5/2025 tarihine kadar devamına karar verilen borçluların Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki vergi dairelerine mücbir sebep halinin devam ettiği süre içinde 7256 ve 7326 sayılı Kanunlar kapsamında ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri yeniden belirlenmiştir."
Beyanname ile bildirimlerin, verilme ve ödenme sürelerine ilişkin detaylara "gib.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.