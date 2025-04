DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Doğum yardımı ödemelerinin ne kadar olduğunu da detaylıca açıklayan Göktaş sözlerine şu şekilde devam etti. "1 Ocak 2025 itibarıyla doğan her çocuk için aylık veya tek seferlik bir destek programından bahsediyoruz. 2025 yılında bir ailenin ilk bebeği doğarsa ona tek seferlik 5 bin TL desteğimiz olacak. İkinci bebek bu yıl doğarsa annenin hesabına her ay 1500 TL desteğimiz olacak. 3 ve sonrası her bir çocuk için de 5 bin liralık desteğimiz olacak." diye konuştu.