Doğum yardımı yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık 1500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL ödeme yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum sonrası izinlerin artırılması yönünde bir düzenlemenin geleceğinin müjdesini verdi. Peki doğum sonrası izinler artacak mı? Komşu anne modeli nedir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin mayıs ayında annelerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Bakan Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin mayıs ayında yapılacağını duyurdu. Göktaş, 8 Nisan itibarıyla başlayan başvuru sürecinde şu ana kadar 169 bin 921 başvuru alındığını belirtti.
DOĞUM İZNİ ARTACAK MI, KOMŞU ANNE MODELİ Mİ GELİYOR?
Doğum sonrası izinlerin artırılması yönünde bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ev temelli çocuk bakım modeli olan “komşu anne” gibi yeni sistemlerin de uygulamaya konulacağını ifade etti.
Aile ve Gençlik Fonu başvuru şartlarını karşılamayan gençlerin dahi bu indirimlerden faydalanabileceğini söyleyen Bakan Göktaş, Aile Yılı’nın gençlerin hayatını kolaylaştıracak desteklerle dolu bir yıl olacağını vurguladı.
DOĞUM YARDIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIYOR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle hayata geçirilen doğum yardımı başvurularını e-Devlet üzerinden almaya başladıklarını dile getiren Göktaş, "e-Devlet üzerinden başvurularda zorluk çeken vatandaşlarımız Alo 144 çağrı merkezimiz ve il müdürlüklerimizden destek alabilirler." dedi.
DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NE KADAR?
Doğum yardımı ödemelerinin ne kadar olduğunu da detaylıca açıklayan Göktaş sözlerine şu şekilde devam etti. "1 Ocak 2025 itibarıyla doğan her çocuk için aylık veya tek seferlik bir destek programından bahsediyoruz. 2025 yılında bir ailenin ilk bebeği doğarsa ona tek seferlik 5 bin TL desteğimiz olacak. İkinci bebek bu yıl doğarsa annenin hesabına her ay 1500 TL desteğimiz olacak. 3 ve sonrası her bir çocuk için de 5 bin liralık desteğimiz olacak." diye konuştu.
DOĞUM YARDIMINDAN YARARLANABİLMEK İÇİN HERHANGİ BİR KRİTER VAR MI?
Herhangi bir kriter şartı olmadığını, her Türk vatandaşının bu yardımdan faydalanabileceğini dile getiren Göktaş, "Ailelerden çok yoğun bir talep var. Önümüzdeki dönemde 'Aile Yılı' kapsamındaki diğer müjdelerimizi de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
DOĞUM YARDIMI DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR SÜRECEK?
Bu desteğin çocuk 5 yaşına gelene kadar devam edeceğini dile getiren Göktaş, "Değerlendirme sürecinden hemen sonra annelerimizin hesabına desteklerimizin ödemelerini yapmaya başlayacağız." dedi.