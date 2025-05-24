DOĞUM YARDIMI ÖDEME GÜNLERİ 2025: Doğum yardımı ödemeleri ne zaman yatacak 2025?

2025 yılı “Aile Yılı” kapsamında hayata geçirilen doğum yardımı uygulamasında ilk ödeme tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Uluslararası Aile Forumu’nda yaptığı açıklamanın ardından gözler, doğum yardımı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağına çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürüttüğü destek programı kapsamında, yeni doğan çocuklar için sağlanacak maddi destekle aile bütçesine katkı sunulması hedefleniyor. Başvurular e-Devlet üzerinden devam ederken, doğum yardımına ilişkin detaylar da netleşmeye başladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından “Aile Yılı” çerçevesinde başlatılan doğum yardımı desteğinde ödeme süreci başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu’nda yaptığı açıklamayla birlikte, doğum yardımı ödemeleri için tarih beklentisi hız kazandı. Yeni doğum yapan annelere yönelik sağlanan bu destek için başvuru süreci devam ederken, ilk ödemelerin hangi gün yapılacağı da merakla araştırılıyor. Destekten faydalanmak isteyen aileler, e-Devlet sistemi üzerinden başvurularını sürdürürken, ödeme detayları da kamuoyu ile paylaşılmaya başlandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU!
Uluslararası Aile Forumu'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise doğum yardımı ödeme tarihi açıkladı. Erdoğan, 2025 yılı doğum yardımı ödemelerinin 28 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu.
2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı ödemeleri 28 Mayıs Çarşamba günü hesaplara yatacak.
DOĞUM YARDIMI NE KADAR?
Aile Yılı kabul edilen 2025 yılı için Bakanlık tarafından hayata geçirilen doğum yardımı kapsamında; 1 Ocak itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üçüncü çocuğa aylık 5 bin lira destek yapılacak.
DOĞUM YARDIMI ŞARTLARI
1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocuklar için gündemde olan doğum yardımından faydalanabilmek adına:
Annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması, ailenin Türkiye'de ikamet etmesi, başvurunun usulüne uygun şekilde ilgili mercilere yapılması ve doğum yardımıyla ilgili işlemlerin sistem üzerinden yürütülmesi gerekiyor.
Doğum yardımı başvurusu, çocuğun Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne (KPS) kayıt işleminin tamamlanmasının ardından yapılabilir.
Başvurunun, ilk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde, diğer çocuklar için ise 5 yaşını doldurmadan önce gerçekleştirilmesi gerekir.
Anne ve babanın her ikisinin de vefat etmiş olması halinde başvuru, çocuğun kanuni temsilcisi tarafından yapılabilir.
Başvuruda anne, baba ve yardım için başvurulacak çocukla birlikte varsa diğer çocukların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, doğruluk beyanı ve Bakanlıkça istenebilecek diğer bilgilere ihtiyaç duyuluyor.