Dolandırıcılığa karşı ATM’deki en etkili silah: Kırmızı tuş

Günlük hayatta sıkça kullanılan bankamatikler, kullanıcılarına hızlı işlem imkânı sunarken, fark edilmeyen güvenlik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Bunlardan biri, çoğu zaman işlemi iptal etmek dışında pek de işe yaramadığı sanılan kırmızı 'İptal' tuşu. Oysa bu tuş, şüpheli durumlarda kullanıcıları koruyan sessiz bir alarm mekanizması işlevi görebiliyor. Peki kırmızı iptal tuşu ne işe yarıyor? İşte detaylar.
Bankacılık uzmanları, özellikle dolandırıcılık vakalarının artış gösterdiği son dönemde, ATM’lerde yer alan "İptal" tuşunun bilinçli kullanımının önemine dikkat çekiyor.
Kart sıkışması, ekran donması ya da çevrede şüpheli kişilerin bulunması gibi durumlarda bu tuşa birkaç saniye basılı tutulması, hem kartın iadesini sağlıyor hem de bazı ATM sistemlerinde banka merkezine otomatik bir uyarı gönderiyor.
İPTAL TUŞUNUN ÖNEMİ
Uzmanlar, kullanıcıların işlem sonrasında da "İptal" tuşuna basarak oturumu kapatmalarını tavsiye ediyor. Bu basit adım, arkadan gelen bir kişinin oturum üzerinden işlem yapmasının önüne geçiyor.
İptal tuşunun yanlışlıkla basılmaması gereken bir tuş gibi algılanması, bu güvenlik özelliğinin çoğu kullanıcı tarafından fark edilmemesine neden oluyor. Ancak farkında olarak yapılan her dokunuş, dijital güvenliğin en temel adımlarından biri haline geliyor.
Vatandaşlara ATM kullanımında güvenlik uyarısı
Yetkililer ATM kullanımı sırasında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek, şunlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor:
Kart giriş yeri ve tuş takımının oynak, yapışkan veya kalın olması durumunda işlem yapılmamalı.
Şifre girerken mutlaka elle ekran ve tuşlar kapatılmalı.
İşlem bitiminde “İptal” tuşuna basılarak oturum kapatılmalı.
Kırmızı “İptal” tuşu, işlem iptaliyle sınırlı kalmayan işleviyle dolandırıcılığa karşı görünmeyen ama etkili bir savunma hattı sunuyor.