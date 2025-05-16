Dolandırıcılığa karşı ATM’deki en etkili silah: Kırmızı tuş

İptal tuşunun yanlışlıkla basılmaması gereken bir tuş gibi algılanması, bu güvenlik özelliğinin çoğu kullanıcı tarafından fark edilmemesine neden oluyor. Ancak farkında olarak yapılan her dokunuş, dijital güvenliğin en temel adımlarından biri haline geliyor.