E OKUL NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA KAPANIYOR? 2025 2. dönem e-Okul kapanış tarihi ile e-Okul kapandı mı?

2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi sona yaklaşırken, e-Okul sistemi üzerinden yürütülen işlemler de merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, notların ve devamsızlıkların son halini kontrol etmek için sisteme giriş yaparken, öğretmenler açısından not ve devamsızlık girişinin ne zaman kapanacağı araştırılıyor. Peki e-Okul kapanma tarihi belli oldu mu? Not girişi ve devamsızlık işlemleri sona erdi mi?
Karne günü yaklaştıkça öğrenciler ve veliler, e-Okul üzerinden not ve devamsızlık bilgilerini sıkça kontrol ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital sistemi olan e-Okul'un kapanış tarihi ise öğretmenler ve idareciler için önem taşıyor. 2. dönem karne hazırlıkları devam ederken e-Okul'un ne zaman kapanacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, öğretmenler için not girişi ve devamsızlık kaydı ne zaman sona erecek?
E-OKUL KAPANDI MI, NE ZAMAN KAPANIYOR?
E-Okul sistemi, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam ediyor. Eskiden olduğu gibi not girişlerinin tamamlanmasıyla birlikte sistem kapanmıyor, bu yüzden karne gününe kadar E-Okul ekranı öğrencilere açık kalıyor.
Öğretmenler için ise not giriş ve devamsızlık ekranı, karne basım gününe kadar açık olacak. 20 Haziran'da karnelerin verilecek olması sebebiyle karne gününden birkaç gün önce e-okul not ve devamsızlık girişinin kapanması bekleniyor.
Öğrenciler ve veliler, 20 Haziran 2025 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren e-Okul üzerinden dijital karnelere ulaşabilecek.
E-OKUL ÖĞRENCİ & VELİ GİRİŞİ
E-Okul sisteminde en çok yapılan işlemlerden birisi de öğrenci notunu sorgulama işlemidir. Veliler öğrencinin notlarına sisteme giriş yaparak ulaşabilir.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklanması gerekiyor.
Not sorgulama işlemli, öğretmenlerin sisteme girmiş olduğu notlar dahilinde yapılabilmektedir.
E-OKUL NOT SORGULAMA
E-Okul sistemine giriş yapmak için Öğrenci T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarası gerekmektedir. Veliler gerekli bilgileri "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine girdikten sonra öğrencilerinin okul durumları ile ilgili tüm detaylara ulaşmaları mümkün.