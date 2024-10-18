EMEKLİ MAAŞ FORMÜLÜ DEĞİŞİYOR! Kök ve taban maaş ayrımı kalkacak: OVP ile 2. emeklilik şansı doğdu

Üç ayrı döneme göre hesaplanan emekli maaşlarının, tek bir hesaplama yöntemiyle belirlenmesi amacıyla Meclis gündemine taşınması bekleniyor. Emekli vatandaşlar, bu düzenlemenin yanı sıra emeklilik paketinde yer alacak diğer yenilikleri de merakla bekliyor. Yeni sistemin, emekli maaşı ödemelerinde nasıl bir etki yaratacağı ve hangi düzenlemelerin hayata geçirileceği konusunda detaylar yavaş yavaş netleşiyor. Emeklilik şartlarının yenilenmesi, tamamlayıcı emeklilik sistemi gibi konuların da ele alınacağı bu paketin, emeklilerin yaşam standartlarını artırması hedefleniyor. İşte, emekli maaşı ödemelerinde etkili olacak yeni sisteme dair merak edilen tüm detaylar...