EMEKLİ MAAŞ FORMÜLÜ DEĞİŞİYOR! Kök ve taban maaş ayrımı kalkacak: OVP ile 2. emeklilik şansı doğdu

Emekli maaşı hesaplama yöntemlerinde köklü değişiklikler yapmayı hedefleyen yeni emeklilik paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine geliyor. Bu pakette, 2024 ve 2025 yılları arasındaki maaş farklarına ilişkin düzenlemelerin yanı sıra, emekli maaşlarının daha sade bir hesaplama yöntemiyle belirlenmesi planlanıyor. Prim gün sayısının da etkili olacağı sistemin detayları arasında, tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ikinci emekli maaşı fırsatının sunulması ve emeklilik şartlarının yenilenmesi gibi önemli başlıklar yer alıyor.
Üç ayrı döneme göre hesaplanan emekli maaşlarının, tek bir hesaplama yöntemiyle belirlenmesi amacıyla Meclis gündemine taşınması bekleniyor. Emekli vatandaşlar, bu düzenlemenin yanı sıra emeklilik paketinde yer alacak diğer yenilikleri de merakla bekliyor. Yeni sistemin, emekli maaşı ödemelerinde nasıl bir etki yaratacağı ve hangi düzenlemelerin hayata geçirileceği konusunda detaylar yavaş yavaş netleşiyor. Emeklilik şartlarının yenilenmesi, tamamlayıcı emeklilik sistemi gibi konuların da ele alınacağı bu paketin, emeklilerin yaşam standartlarını artırması hedefleniyor. İşte, emekli maaşı ödemelerinde etkili olacak yeni sisteme dair merak edilen tüm detaylar...
EMEKLİ MAAŞI İÇİN SİSTEM YENİDEN ŞEKİLLENECEK
Emekli maaşı hesaplama yöntemi değişiyor. Yeni düzenleme ile prim gün sayısı, emekli maaşı ödemelerinde belirleyici bir faktör haline gelecek.
Söz konusu değişiklikler, Meclis’e sunulacak emeklilik paketi içerisinde yer alacak. Üçlü aylık bağlama sisteminde ve emekli olma şartlarında yapılacak yeni düzenlemelerle, vatandaşlar mevcut emekliliklerinin yanı sıra ikinci bir emekli maaşı alma imkanına da sahip olacak.
KÖK VE TABAN MAAŞ AYRIMI KALKACAK
Yeni emekli maaş sistemiyle birlikte, ödenen primlerin yanı sıra çalışma günleri de maaşları artıracak.
Kök ve taban maaş ayrımı ortadan kaldırılacak ve çalışan emeklilere ikinci maaş alma imkanı sağlanacak. Yasadan sonra sigortalı olanlar için yeni emeklilik şartları da getirilecek.
TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ DE DEVREYE ALINACAK
Orta Vadeli Program ile gündeme gelen yeni emeklilik sistemi paketinin, bu yıl içinde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.
Paket, maaş bağlama sistemiyle ilgili yenilikleri içerecek ve emekli olma şartları değiştirilecek. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi de bu dönemde devreye girecek.
EMEKLİ MAAŞI SİSTEMİNDE PRİM ÖDEME GÜN SAYISI ÖNE ÇIKACAK
Uzun süredir tartışılan emekli maaş bağlama sistemi ile ilgili yenilikler netleşmeye başladı. Orta Vadeli Programda yer alan "Emekliliği değil çalışmayı teşvik eden" sistemde prim ödeme gün sayısı belirleyici olacak.
Böylece sadece ödenen primler değil, çalışılan gün sayısı da emekli maaşı hesaplamalarında etkili olacak. Bu durum, özellikle asgari ücretten prim ödeyenler için "Çalıştıkça aylık düşüyor" tartışmasını sona erdirecek.
EMEKLİ MAAŞI TUTARINI YÜKSELTMEK İSTEYEN ÇALIŞMA HAYATINDA DAHA ÇOK KALACAK
Bugünkü üçlü aylık bağlama sisteminin değişmesi gündemde. Üç dönem için farklı çarpanlarla hesaplanan aylıklar, tek bir formülle hesaplanacak.
Burada prim miktarları ve gün sayısı dikkate alınacak, bu sayede çok çalışan ile az prim günü olan arasındaki maaş farkı azalacak.
SİGORTALILARA YENİ SİSTEM
Paketin içinde yeni emeklilik şartlarıyla ilgili düzenlemeler de bulunacak. İlk kez sigortalı olacak gençler için emeklilik şartları belirleniyor; özellikle kadınlarda 60, erkeklerde ise 65 yaş şartının getirilmesi öngörülüyor. Yasaya tabi olanlar, bu yeni düzenlemelerle sosyal güvenlik sisteminin dengesini sağlamak amacıyla yeniliklerden yararlanacak.
İKİNCİ EMEKLİLİK BAŞLAYACAK
Orta Vadeli Programda yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, çalışanlar için sosyal güvenliğin dışında bir emeklilik imkanı sunacak.
Burada ödenecek primlere, işveren ve devlet de katkı sağlayacak. Tamamlayıcı emeklilikten mevcut sigortalılar ile çalışma hayatına dönmüş emekliler de yararlanabilecek, bu sayede mevcut emekliliklerinin yanı sıra ikinci bir emekli maaşı alma fırsatı elde edecekler.