Emekli ve memur maaş zammı tahminleri, bugün açıklanan Mayıs ayı enflasyon oranlarıyla birlikte netleşiyor. Haziran ayı enflasyon oranlarının Temmuz ayında açıklanmasının ardından ise güncel emekli ve memur maaş zamları kesinleşmiş olacak. Peki, Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? En net tahminler için gözler, bugün açıklanacak Mayıs ayı enflasyon farkıyla yapılacak emekli maaş zammı tahminlerine çevrildi.
Emekli ve memur maaş zamları ne kadar, kaç TL olacak? Memur ve emekli maaş zamları, Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranlarıyla netleşiyor. Bilindiği üzere, memur ve emekli maaş zamları 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Bugün açıklanan Mayıs ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte, 5 aylık enflasyon verilerine dayanarak en net memur ve emekli maaş zammı tahminleri şekillendi.
MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olan verilerden Mayıs ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olurken, yıllık bazda yüzde 75,45 olarak gerçekleşti.
5 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 22,72
Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi.
Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18 oldu. Mayıs ayında ise yüzde 3,37 oldu.
Bununla beraber 5 aylık enflasyon rakamı da yüzde 22,72 olarak hesaplandı.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE ZAM HESAPLAMA TABLOSU
5 aylık enflasyon: Yüzde 22,72
5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 22,72
Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
Memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17,32
EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN 1 VERİ KALDI
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile nihai emekli ve memur zammı belli olacak. TÜİK'in açıklamasıyla 3 Temmuz günü saat 10:00'da 6 aylık enflasyon enflasyon rakamları kesinleşecek.
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 25,86
Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi 2,56 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.340,26'ya yükselmesi bekleniyor.
Yine buradan esasla yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,86 olacak. Yani kabaca enflasyonun yüzde 26 bandında olacağı hesaplanıyor.
6 AYLIK BEKLENTİYE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU
6 aylık enflasyon: Yüzde 25,86
6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,86
6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 9,44
6 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
6 aylık memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 20,04
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 2 FORMÜL
6 aylık enflasyon ortaya çıkacak ve bu rakamlara göre refah payı masaya yatırılacak. Bunların dışında 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için yeni düzenleme bekleniyor.
6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 25,86'a göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 12500-13000 TL civarında belirlenecek.
En düşük emekli maaşı için en güçlü 2. senaryo ise 1 yıllık enflasyon beklentisi hesabı oldu. Burada Haziran sonrası yıllık enflasyonun yüzde 35-40 bandına oturması bekleniyor. Buna göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşının 13500-14000 TL civarında olabileceği hesaplandı.