Biz bu hâliyle, sürekli bütçeden emeklilik sistemine kaynak aktararak bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Bu, çok doğru bir şey değil. Bütçe kaynaklarını daha verimli, farklı yerlere kullanmamız gerekiyor. Emeklilik sistemini daha adil, daha sürdürülebilir bir zemine oturtmamız lazım. Prim gün sayısı, ödenecek prim miktarı ve yaş, çok önemli. Gelişmiş ülkelerde, 45-50 yaşında emekli olmaz ama bizde var. Bunu yaş olarak da, prim miktarı olarak da, süre olarak da daha gerçekçi bir zemine ulaştırmamız gerekiyor” diye konuşmuştu.