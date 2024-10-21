Milyonlarca çalışan emekli olacağı günü şartları merak ederken emeklilik sistemi ile ilgili reform çalışmaların olacağı iddia ediliyordu. Yeni emeklilik sistemi ile en çok merak edilen konuların başında ise prim gün sayısı ve yaşta değişikliğe gidilip gidilmeyeceği soruları olmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan konuya ilişkin net açıklamalar geldi. Peki emeklilik sistemi değişiyor mu? Kademeli emeklilik var mı?
Milyonların gündeminde emeklilik sistemindeki değişiklik var. Emeklilik sistemi ve maaş hesaplama yöntemlerini de içeren düzenlemenin yapılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik sistemine ilişkin net konuştu. Peki emeklilik sistemi değişecek mi?
EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞİYOR MU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik sistemine ilişkin tartışılan düzenleme iddialarına kapıyı kapatarak "Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bu tür konular gündeme gelebiliyor.
Emeklilik sistemiyle çok fazla oynamayı düşünmüyoruz. Bu tür durumlarla daha önce de karşılaştık. Bakanlıklarımızın da bu konuda hassasiyet gösterdiklerini biliyorum. Burada konuyu ince eleyip sık dokumak gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Tamamlayıcı emeklilik sistemi gelecek mi?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda tamamlayıcı emeklilik sistemine ilişkin de şunları söyledi: "Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili çalışma söz konusu değil. 'Kıdem tazminatının yerine geçecek' endişeleri var. Bu konuda işçi ve işveren kesimi rahat olsun."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilik sisteminin değişiceği iddialarına ilişkin sosyal güvenlik sisteminin değişmeyeceğini açıklamıştı.
Cevdet Yılmaz şunları söylemişti: “Sosyal güvenlik sistemimiz değişmeyecek. Esas şemsiyemiz o. İkame edici değil, tamamlayıcı adımlar atılacak. Emeklilerimize yüzde 41,5 enflasyon beklediğimiz bir yılda bunun 2 katı kadar artış sağladık. İmkanlar oluştukça yanlarında olmaya devam edeceğiz.”
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik sistemiyle ilgili yaptığı son açıklamada, “Emeklilik sisteminin güncellenmesi konusunda kapsamlı bir çalışma ortaya koyacağız. Çalışacağız. Teknik detaya şu anda vakıf değiliz. Etki analizleri çıkarmamız lazım. Gelişmiş ülke örnekleri var.
Biz bu hâliyle, sürekli bütçeden emeklilik sistemine kaynak aktararak bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Bu, çok doğru bir şey değil. Bütçe kaynaklarını daha verimli, farklı yerlere kullanmamız gerekiyor. Emeklilik sistemini daha adil, daha sürdürülebilir bir zemine oturtmamız lazım. Prim gün sayısı, ödenecek prim miktarı ve yaş, çok önemli. Gelişmiş ülkelerde, 45-50 yaşında emekli olmaz ama bizde var. Bunu yaş olarak da, prim miktarı olarak da, süre olarak da daha gerçekçi bir zemine ulaştırmamız gerekiyor” diye konuşmuştu.
Emeklilik sistemi nedir?
Emeklilik sistemi, bireylerin çalışma hayatları boyunca belirli prim günlerini tamamlayarak yaşlılık dönemlerinde düzenli gelir elde etmelerini sağlayan sosyal güvenlik sistemidir. Türkiye'de emeklilik sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülmektedir ve üç ana sigorta koluna dayanır: SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C).
Nasıl emekli olunur?
SSK (4A): İşçi olarak çalışanların sigorta koludur. İşveren tarafından çalışan için prim ödenir.
Bağ-Kur (4B): Kendi işini yapan esnaf, çiftçi ve serbest meslek sahiplerinin dahil olduğu sigorta koludur. Prim ödemeleri bireyin kendisi tarafından yapılır.
Emekli Sandığı (4C): Devlet memurlarını kapsayan sigorta koludur. Devlet tarafından prim ödenir.
Emeklilik Şartları Neler?
Emeklilik için temel şartlar şu üç kriteri içerir:
Prim gün sayısı: Çalışanın belirli bir süre boyunca sigorta primi ödemesi gerekir. Bu süre, sigorta koluna ve sigorta başlangıç tarihine göre değişir.
Sigortalılık süresi: Bireyin sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten itibaren belirli bir süre geçmesi gerekir. Kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıldır.
Yaş: Belli bir yaşa ulaşmış olmak emeklilik için zorunludur. Kadınlar ve erkekler için emeklilik yaşı farklılık gösterebilir ve yasa değişikliklerine tabidir.