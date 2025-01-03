Emeklinin zam oranı netleşti: 1999 öncesi, 2000, 2008 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? İşte noktası virgülüne yeni maaşlar...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

2025 yılının ilk altı ayında en düşük memu maaşı, 39 bin 177 liradan 41 bin 90 liraya yükseldi.

En düşük emekli memur maaşı ise 17 bin 587 liradan 19 bin 616 liraya çıktı.