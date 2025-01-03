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Emeklinin zam oranı netleşti: 1999 öncesi, 2000, 2008 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? İşte noktası virgülüne yeni maaşlar...

Emeklinin zam oranı netleşti: 1999 öncesi, 2000, 2008 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? İşte noktası virgülüne yeni maaşlar...

09:563/01/2025, Cuma
G: 3/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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2025 yılı için emekli maaşlarıyla ilgili büyük merakla beklenen Aralık ayı enflasyon verileri nihayet açıklandı. Bu veri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacağı zam oranlarını belirlemiş oldu. Açıklanan enflasyon artışı, emeklilerin kök maaşlarına eklenen zammı netleştirirken, gözler şimdi refah payı ve taban maaş artışı konularında yapılacak düzenlemelere çevrildi. Peki emekli maaş zammı ne kadar oldu? İşte hesaplamalar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024 verilerini açıkladı. Verilere göre, 2024 yılı sonu itibarıyla yıllık enflasyon oranı yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Aralık ayında ise aylık enflasyon oranı yüzde 1,03 artış gösterdi. Bu açıklama, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı doğrudan etkileyen bir gelişme oldu. 6 aylık enflasyon farkı hesaplanarak, 2025 Ocak ayında memur ve emeklilerin maaş zammı netleşti.

6 AYLIK ENFLASYON KAÇ OLDU?

6 aylık enflasyon oranı yüzde 15,75 olarak belirlendi.

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.

Emekli maaşları, 2025 yılının ilk 6 ayında yüzde 15,75 oranında artacak.

MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olacak.

2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu.

Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,55 oranında zamlanacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

2025 yılının ilk altı ayında en düşük memu maaşı, 39 bin 177 liradan 41 bin 90 liraya yükseldi.

En düşük emekli memur maaşı ise 17 bin 587 liradan 19 bin 616 liraya çıktı.

HANGİ MEMUR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

2025 yılında uygulanacak memur maaşları şu şekilde gerçekleşti:

(Hesaplama yapılırken aile ve çocuk ödemeleri ile diğer ödemeler dahil edilmemiştir - Veriler güncellenecek)

Şube Müdürü (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 56.950 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 63.527 TL

Memur (9/1)

2024 (Temmuz-Aralık)- 38.300 TL

2025 (Ocak-Haziran) -

Uzman Öğretmen (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 50.051 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 42.723 TL

Öğretmen (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 44.916 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 50.104 TL

Başkomiser (3/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 62268 TL

Polis Memuru (8/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 62.268 TL

Uzman doktor (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 95.319 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 106.328 TL

Hemşire (5/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 45.392 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 50634 TL

Mühendis (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 58.146 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 64861 TL

Teknisyen (lise mezunu) (11/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 39.796 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 44392 TL

Profesör (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 83.681 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 93546 TL

Araştırma görevlisi (7/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 54.726 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 61.046 TL

Vaiz (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 47.065 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 52.501 TL

Avukat (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 54.511 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 60.807 TL

İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları:

Mevcut: 12.500 TL, Zamlı: 12.625 TL

Mevcut: 12.600 TL, Zamlı: 12.726 TL

Mevcut: 12.700 TL, Zamlı: 12.827 TL

Mevcut: 12.800 TL, Zamlı: 12.928 TL

Mevcut: 12.900 TL, Zamlı: 13.029 TL

Mevcut: 13.000 TL, Zamlı: 13.130 TL

Mevcut: 13.100 TL, Zamlı: 13.231 TL

Mevcut: 13.200 TL, Zamlı: 13.332 TL

Mevcut: 13.400 TL, Zamlı: 13.534 TL

Mevcut: 13.500 TL, Zamlı: 13.635 TL

Mevcut: 13.600 TL, Zamlı: 13.736 TL

Mevcut: 13.700 TL, Zamlı: 13.837 TL

Mevcut: 13.800 TL, Zamlı: 13.938 TL

Mevcut: 13.900 TL, Zamlı: 14.039 TL

Mevcut: 14.000 TL, Zamlı: 14.140 TL

Mevcut: 14.100 TL, Zamlı: 14.241 TL

Mevcut: 14.200 TL, Zamlı: 14.342 TL

Mevcut: 14.300 TL, Zamlı: 14.443 TL

Mevcut: 14.400 TL, Zamlı: 14.544 TL

Mevcut: 14.500 TL, Zamlı: 14.645 TL

Mevcut: 14.600 TL, Zamlı: 14.746 TL

Mevcut: 14.700 TL, Zamlı: 14.847 TL

Mevcut: 14.800 TL, Zamlı: 14.948 TL

Mevcut: 14.900 TL, Zamlı: 15.049 TL

Mevcut: 15.000 TL, Zamlı: 15.150 TL

Mevcut: 15.500 TL, Zamlı: 15.655 TL

Mevcut: 16.000 TL, Zamlı: 16.160 TL

Mevcut: 16.500 TL, Zamlı: 16.665 TL

Mevcut: 17.000 TL, Zamlı: 17.170 TL

Mevcut: 17.500 TL, Zamlı: 17.675 TL

Mevcut: 18.000 TL, Zamlı: 18.180 TL

Mevcut: 19.000 TL, Zamlı: 19.190 TL

Mevcut: 20.000 TL, Zamlı: 20.200 TL

Mevcut: 21.000 TL, Zamlı: 21.210 TL

Mevcut: 22.000 TL, Zamlı: 22.220 TL

Mevcut: 23.000 TL, Zamlı: 23.230 TL

Mevcut: 24.000 TL, Zamlı: 24.240 TL

Mevcut: 25.000 TL, Zamlı: 25.250 TL

Mevcut: 26.000 TL, Zamlı: 26.260 TL

Mevcut: 27.000 TL, Zamlı: 27.270 TL

Mevcut: 28.000 TL, Zamlı: 28.280 TL

Mevcut: 29.000 TL, Zamlı: 29.290 TL

Mevcut: 30.000 TL, Zamlı: 30.300 TL

Mevcut: 31.000 TL, Zamlı: 31.310 TL

Mevcut: 32.000 TL, Zamlı: 32.320 TL

Mevcut: 33.000 TL, Zamlı: 33.330 TL

Mevcut: 34.000 TL, Zamlı: 34.340 TL

Mevcut: 35.000 TL, Zamlı: 35.350 TL

Mevcut: 36.000 TL, Zamlı: 36.360 TL

Mevcut: 37.000 TL, Zamlı: 37.370 TL

Mevcut: 38.000 TL, Zamlı: 38.380 TL

Mevcut: 39.000 TL, Zamlı: 39.390 TL

Mevcut: 40.000 TL, Zamlı: 40.400 TL

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