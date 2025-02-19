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Emlak Konut'tan birçok ilde 3 farklı ödeme seçeneğiyle konut kampanyası! Hangi illerde konut satışı yapılacak? Ayrıntılar belli oldu

Emlak Konut'tan birçok ilde 3 farklı ödeme seçeneğiyle konut kampanyası! Hangi illerde konut satışı yapılacak? Ayrıntılar belli oldu

Tuğba Güner
12:0719/02/2025, Çarşamba
G: 19/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Emlak Konut projelerinin hangi illerde yapılacağı merak ediliyor. Orta gelirlilere yönelik yeni konut kampanyasının detayları belli oldu. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Emlak Konut'un orta gelirli vatandaşlar için 3 ilde yürüteceği konut kampanyası 3 fakrlı ödeme seçenekleri ile detaylarını paylaşıldı. Peki, hangi illerde konut satışı yapılacak? İşte Emlak Konut orta gelirliye konut finansmanı projesi kapsamında konut inşa edilecek şehirler...

Emlak Konut, kampanya kapsamında üç farklı ödeme seçeneği açıkladı. Buna göre vatandaşlar, peşinatsız azalan taksitli, 1 yıl ödemesiz, leasing modeliyle konut sahibi olabilecek. Peki, hangi illerde konut yapılacak?

EMLAK KONUT HANGİ İLLERDE KONUT SATIŞI YAPACAK?


Kampanya Emlak Konut'un İstanbul, Ankara, Denizli, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25'ten fazla projesinde geçerli olacak.

Yılmaz, açıklamasında şunları kaydetti;


Emlak Konut olarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu finansman modellerine yenilerini ekliyoruz. Emlak Konut olarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu finansman modellerine yenilerini ekliyoruz. Bu kampanyamız, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projeyi kapsayan 3 farklı ödeme seçeneği sunuyor.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU PROJELER


YENİŞEHİR ARNAVUTKÖY EVLERİ, Arnavutköy/İstanbul

YENİ FİKİRTEPE, İstanbul/Kadıköy

KUZEY ADALAR, İstanbul/Kartal

BARBAROS 48, İstanbul/Beşiktaş

BATIYAKASI, İstanbul/Kartal

EBRULİ KAYAŞEHİR, İstanbul/Başakşehir

GÖLYAKA İSTANBUL, İstanbul/Avcılar

ODAK İSTANBUL, İstanbul/Bağcılar

HAYAT FLORA, İstanbul/Küçükçekmece

MAJÖR GÖLYAKA, İstanbul/Avcılar

MEYDAN BAŞAKŞEHİR, İstanbul/Başakşehir

NEZİHPARK BAHÇEKENT, İstanbul/Başakşehir

TUAL ASYA, İstanbul/Sancaktepe

BAŞAKŞEHİR AVRASYA KONUTLARI CADDE, İstanbul/Başakşehir

GÖKTÜRK KEMER EVLERİ, İstanbul/Eyüpsultan

NİDAPARK İSTİNYE, İstanbul/Sarıyer

SENFONİ ETİLER, İstanbul/Etiler

TUAL GÖLYAKA, İstanbul/Avcılar

VADİ PANORAMA, İstanbul/Kağıthane

YENİ LEVENT, İstanbul/Sarıyer

PARK YAŞAM ÇINARKÖY, İstanbul/Çekmeköy

EVORA İZMİR, İzmir

ALLSANCAK, İzmir/Alsancak

BALIKESİR EMLAKKONUTLARI Balıkesir, Altıeylül

PARK YAŞAM ANTALYA Antalya/Aksu

EMLAK KONUT KONUT ÖDEMESİ VADE SAYISI VE GERİ ÖDEME TUTARI NASIL OLACAK?


Kampanya ile vatandaşlara uygun vade oranıyla peşinatsız yatırım imkanı sunuluyor. 3 farklı ödeme seçeneği olacak:



EMLAK KONUT BİRİNCİ ÖDEME SEÇENEĞİ


Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Vatandaşlarımız, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz.

EMLAK KONUT İKİNCİ ÖDEME SEÇENEĞİ


İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor.

EMLAK KONUT ÜÇÜNCÜ ÖDEME SEÇENEĞİ


Üçüncü modelimizde ise, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyoruz. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor. Leasing destekli finansman modelimizde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankamız ile birlikte finansman imkanı sağlıyoruz. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunulmaktadır.


Bu kampanya kapsamında örnek olarak İstanbul’da 6 milyon lira değerinde bir eve, 60 ay vade ile ve aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle hayalinizdeki eve sahip olabilirsiniz.

EMLAK KONUT KAMPANYASI BAŞVURU TARİHİ 2025


Ev almak isteyenler için son başvuru tarihi 23 Mart 2025.

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