Emlak Konut projelerinin hangi illerde yapılacağı merak ediliyor. Orta gelirlilere yönelik yeni konut kampanyasının detayları belli oldu. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Emlak Konut'un orta gelirli vatandaşlar için 3 ilde yürüteceği konut kampanyası 3 fakrlı ödeme seçenekleri ile detaylarını paylaşıldı. Peki, hangi illerde konut satışı yapılacak? İşte Emlak Konut orta gelirliye konut finansmanı projesi kapsamında konut inşa edilecek şehirler...
Emlak Konut, kampanya kapsamında üç farklı ödeme seçeneği açıkladı. Buna göre vatandaşlar, peşinatsız azalan taksitli, 1 yıl ödemesiz, leasing modeliyle konut sahibi olabilecek. Peki, hangi illerde konut yapılacak?
EMLAK KONUT HANGİ İLLERDE KONUT SATIŞI YAPACAK?
Kampanya Emlak Konut'un İstanbul, Ankara, Denizli, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25'ten fazla projesinde geçerli olacak.
Yılmaz, açıklamasında şunları kaydetti;
Emlak Konut olarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu finansman modellerine yenilerini ekliyoruz. Emlak Konut olarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu finansman modellerine yenilerini ekliyoruz. Bu kampanyamız, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projeyi kapsayan 3 farklı ödeme seçeneği sunuyor.
KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU PROJELER
YENİŞEHİR ARNAVUTKÖY EVLERİ, Arnavutköy/İstanbul
YENİ FİKİRTEPE, İstanbul/Kadıköy
KUZEY ADALAR, İstanbul/Kartal
BARBAROS 48, İstanbul/Beşiktaş
BATIYAKASI, İstanbul/Kartal
EBRULİ KAYAŞEHİR, İstanbul/Başakşehir
GÖLYAKA İSTANBUL, İstanbul/Avcılar
ODAK İSTANBUL, İstanbul/Bağcılar
HAYAT FLORA, İstanbul/Küçükçekmece
MAJÖR GÖLYAKA, İstanbul/Avcılar
MEYDAN BAŞAKŞEHİR, İstanbul/Başakşehir
NEZİHPARK BAHÇEKENT, İstanbul/Başakşehir
TUAL ASYA, İstanbul/Sancaktepe
BAŞAKŞEHİR AVRASYA KONUTLARI CADDE, İstanbul/Başakşehir
GÖKTÜRK KEMER EVLERİ, İstanbul/Eyüpsultan
NİDAPARK İSTİNYE, İstanbul/Sarıyer
SENFONİ ETİLER, İstanbul/Etiler
TUAL GÖLYAKA, İstanbul/Avcılar
VADİ PANORAMA, İstanbul/Kağıthane
YENİ LEVENT, İstanbul/Sarıyer
PARK YAŞAM ÇINARKÖY, İstanbul/Çekmeköy
EVORA İZMİR, İzmir
ALLSANCAK, İzmir/Alsancak
BALIKESİR EMLAKKONUTLARI Balıkesir, Altıeylül
PARK YAŞAM ANTALYA Antalya/Aksu
EMLAK KONUT KONUT ÖDEMESİ VADE SAYISI VE GERİ ÖDEME TUTARI NASIL OLACAK?
Kampanya ile vatandaşlara uygun vade oranıyla peşinatsız yatırım imkanı sunuluyor. 3 farklı ödeme seçeneği olacak:
EMLAK KONUT BİRİNCİ ÖDEME SEÇENEĞİ
Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Vatandaşlarımız, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz.
EMLAK KONUT İKİNCİ ÖDEME SEÇENEĞİ
İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor.
EMLAK KONUT ÜÇÜNCÜ ÖDEME SEÇENEĞİ
Üçüncü modelimizde ise, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyoruz. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor. Leasing destekli finansman modelimizde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankamız ile birlikte finansman imkanı sağlıyoruz. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunulmaktadır.
Bu kampanya kapsamında örnek olarak İstanbul’da 6 milyon lira değerinde bir eve, 60 ay vade ile ve aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle hayalinizdeki eve sahip olabilirsiniz.
EMLAK KONUT KAMPANYASI BAŞVURU TARİHİ 2025
Ev almak isteyenler için son başvuru tarihi 23 Mart 2025.