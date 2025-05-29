İzmir Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmelerindeki anlaşmazlık nedeniyle yaklaşık 23 bin işçi grev başlattı. Grevden dolayı başta ESHOT otobüsleri olmak üzere neredeyse tüm İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri durdu. İşte İzBB ile İzelman ve İzenerji arasındaki toplu iş sözleşmelerine ilişkin detaylar.
Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubeleri üyeleri, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde toplandı. Meşale yakan, çeşitli sloganlar atan ve halay çeken işçiler, daha sonra "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankart açtı. Sendikaların şube başkanları ve işçiler, pankartı büyükşehir belediye binasına astı.
Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, burada yaptığı konuşmada, gece yarısı itibarıyla yaklaşık 23 bin işçinin greve başladığını söyledi.
Mücadeleyi omuz omuza vereceklerini belirten Gül, "Huzursuzluk çıkarmaya değil ekmeğimizi büyütmeye geldik. Herkes sağduyulu olacak ve bu mücadeleye destek verecek. Kimsenin buraya zarar vermemesine izin vermeyeceğiz. Bu ekmeği büyütene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
Genel-İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz ise işçilerin hak ettiği ücreti alana kadar direnişi sürdüreceklerini ifade etti.
ESHOT grevde mi?
İşçiler 28 Mayıs gece yarısı itibariyle greve çıktı. Belediye önünde meşale yakıp halay çeken işçiler, daha sonra "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankart açtı. Sendikaların şube başkanları ve işçiler, pankartı büyükşehir belediye binasına astı.
Grevden dolayı başta ESHOT otobüsleri olmak üzere neredeyse tüm İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri durdu. Sendika bugün saat 10:00’da Basmane’de bulunan Genel-İş İzmir Şubesi önünde toplanma kararı aldı.
Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül dün yaptığı açıklamada, 2025-2026 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üzerinden 5 ay geçmiş olmasına rağmen hâlâ sonuç alınamadığını ifade etti. Belediyenin sefalet ücreti dayattığını söyleyen Gül, şunları kaydetti:
"Belediye emekçileri kaymakam ve valilerden daha fazla ücret talep ediyor, şeklinde gerçek dışı söylemlerle bizleri İzmir halkıyla karşı karşıya getirmek istenmekte, emeğimiz ve onurumuz üzerinden algı yaratılmaktadır. Şayet çarşamba gecesine kadar bu toplu sözleşme imzalanmazsa sorumluluk biz çalışanlarda değil, emekçilerin alın teriyle dalga geçenlerdedir. Perşembe günü sabahtan başlayan ulaşım ve tüm hizmetler dahil olmak üzere grevde olacağız."