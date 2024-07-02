Eskişehir'de TOKİ İlk Evim Arsa projesi kapsamında hak sahibi olanlar, 17 Mart 2023’te çekilen kura neticesinde belirlendi. Bu haberimizde, TOKİ arsa projeleri hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını bulacak ve Eskişehir ilk evim arsa proje ada parsel durum bilgisi son durum gelişmelerini öğreneceksiniz.
TOKİ son olarak Eskişehir Merkez müstakil arsa kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri belirlemişti. TOKİ müstakil arsa kuralarında arsa çıkanlar, Eskişehir TOKİ ilk evim arsa yeri kura belirleme sonuçlarını merak ediyordu. Bu kapsamda ''Eskişehir merkez müstakil arsa yeri belli oldu mu?'' sorusuna yanıt aranıyor.
Eskişehir TOKİ evim arsalarda ada parsel belli oldu mu?
TOKİ Eskişehir ilk evim arsa kura çekimi 17 Mart 2023’te çekilmişti. Çekilişin tamamlanmasının ardından Eskişehir müstakil arsanın hak sahibi belli oldu. TOKİ İlk Evim Arsa projesinde bazı illerde arsa plan onay ve parselasyon işlemleri yapıldı. Sosyal medya üzerinden Eskişehir TOKİ hak sahibi bir vatandaş, “Eskişehir ilk evim arsa ve iş yeri projeleri icin merkezde Aşağı Çağlan ve Kayapınar (Kocakır Mevki) Mahalleleri belirlenmiştir. Hak sahiplerine hayırlı olsun” bilgisini paylaştı.
TOKİ İlk Evim Arsa Tahsis ve Durum Bilgisi Sorgulama Ekranı İçin Tıklayın
Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Niğde, Osmaniye, Trabzon, Adana, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kırklareli, Karaman, Kastamonu, Van, Afyonkarahisar illerinde yaklaşık 20 bin hak sahibi için Plan Onay ve Parselasyon işlemleri devam ederken, başvuru sahipleri TOKİ ilk evim müstakil-müşterek arsa yeri, ada parsel tahsis ve durum bilgisi sorgulamasını e-Devlet üzerinden yapabilmekte.
TOKİ ilk evim arsalar kaç metre kare, Müstakil arsaların fiyatı ne kadar?
Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak.
Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak.
İkinci seçenek ise hisseli parseller (müşterek arsa) olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli parsellerin ödemesi ise, 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vadeyle ve faizsiz bir şekilde yapılabilecektir.
TOKİ konut arsasına evler ne zaman yapılacak?
Öte yandan, 350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar en fazla brüt 150 metrekare olacak. Zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek. Hak sahibi belli olan arsaların tapuları, aralık ayı itibarıyla verilmeye başlanacak.
Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde (altyapısı tamamlanmış ise) konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şart olacak.
Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde (altyapısı tamamlanmış ise) konutunu yapmaya başlamaları ve imar planı koşullarına göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şart olacak.
Konut arsası alan vatandaşlara sağlanacak imkanlar nelerdir?
''İlk defa vatandaşlara altyapıları ve imarı hazırlanmış, ev yapmaya hazır arsa alternatifiyle düşük gelir grubuna mensup vatandaşlara şehirlerin çeperlerinde kendi evlerini yapma imkanı sağlanıyor. Bu arsaları, piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşa sunuluyor.