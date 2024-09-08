Ev hanımlarına erken emeklilik geliyor! Şartlar ve tarih ne zaman açıklanacak? Ev hanımlarına emeklilik prim desteği…

Kadınlarda Kısmi Emeklilik Şartları Nelerdir?

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan kadınlar için kısmi emeklilik koşullarının başında, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme şartı bulunur. Bu koşullar sağlandığında, 50 ile 60 yaş arasında emeklilik yaşına gelindiğinde kısmi emeklilik hakkı kazanılır. Bu tarihten sonra işe başlayan kadınlar için ise 4500 gün prim ödeme gerekmektedir. Kısmi emeklilik, 1999 yılında yapılan düzenleme öncesi 3600 prim günü ve aynı zamanda 15 yıl sigortalı olan kadınların 50 yaş ve üzerinde emekli olması olarak açıklanır.