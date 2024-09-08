Ev hanımlarına erken emeklilik geliyor! Şartlar ve tarih ne zaman açıklanacak? Ev hanımlarına emeklilik prim desteği…

Hükümet, ev hanımlarının emeklilik koşullarını iyileştirmek için çeşitli çalışmalar yürütüyor. İsteğe bağlı sigorta sisteminde yapılan düzenlemeler sayesinde, ev hanımları daha az prim ödeyerek emekli olabilme imkanı buluyor. Ayrıca, torba yasalar ile birlikte ev hanımlarına yönelik özel düzenlemeler de gündemde. Peki, ev hanımlarına erken emeklilik ne zaman açıklanacak? Erken emeklilik şartları nedir?
Ev hanımlarına erken emeklilik müjdesiyle ilgili merak edilen sorular gündemdeki yerini koruyor. Ev hanımlarına erken emeklilik şartları arasında belirli bir yaş sınırı, prim gün sayısı ve sigorta girişine sahip olma koşulları yer alıyor. Yapılması beklenen düzenleme ile sigorta girişi olmayan ev hanımlarına da devlet destekli emeklilik imkanı sunulacak. Peki, ev hanımlarına erken emeklilik ne zaman açıklanacak? Ev kadınlarına prim desteği ne kadar, ev kadınları emeklilik başvurusu ne zaman?
Ev hanımlarına erken emeklilik müjdesi birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Ev hanımlarına erken emeklilik şartları arasında belirli bir prim gün sayısını doldurmak ve sigorta girişine sahip olmak yer alıyor.
Ancak bu düzenlemeyle birlikte devlet, ev hanımlarına emeklilik için önemli kolaylıklar sunmayı planlıyor. Ev hanımlarına erken emeklilik ne zaman açıklanacak? sorusu da bu konuda en çok sorulanlardan biri. Henüz kesin bir tarih verilmemiş olsa da, devlet destekli ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinin yakın zamanda gündeme gelmesi bekleniyor.
Ev kadınlarına prim desteğine başvurusu ne zaman?
Ev hanımları için erken emeklilik konusu, uzun süredir gündemde olan ve birçok kadının yakından takip ettiği bir konu. Devlet destekli ev hanımlarına emeklilik imkanı, belirli şartlar çerçevesinde sunuluyor. Bu şartlar arasında, sigortalılık süresi, yaş sınırı ve prim gün sayısı gibi kriterler yer alıyor. Ev hanımlarına erken emeklilik ne zaman açıklanacak sorusu da merak konusu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. En son gerçekleşen Kabine toplantısı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Bakan Işıkhan, ev kadınlarına prim desteğine dair "Gündemimizde var, orta vadede. Madde, madde ele alacağız inşallah. Tamamen bütçe disiplinine bağlı. Allah nasip ederse enflasyon hedefimizi tutturduk, refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız. Refahta artış olduktan sonra her şey daha da iyi olacak." dedi.
Ev hanımlarına emeklilik toplu ödeme ne kadar?
TRT Haber'de yer alan habere göre, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile devreye alınacak destek, sigorta primlerinin üçte birini oluşturacak. Mevcut asgari ücrete göre, bu tutar aylık bin 430 lirayı buluyor. Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Böylece, ev hanımları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek.
Ev hanımlarına erken emeklilik ne zaman açıklanacak
Ev hanımları, sosyal güvence ile sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde de 5 bin 400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4 bin 500 güne kadar çekilebilecek.
İkinci adımda, çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak. Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi gelecek.
Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak. Torba yasanın kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
Kadınlarda Kısmi Emeklilik Şartları Nelerdir?
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan kadınlar için kısmi emeklilik koşullarının başında, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme şartı bulunur. Bu koşullar sağlandığında, 50 ile 60 yaş arasında emeklilik yaşına gelindiğinde kısmi emeklilik hakkı kazanılır. Bu tarihten sonra işe başlayan kadınlar için ise 4500 gün prim ödeme gerekmektedir. Kısmi emeklilik, 1999 yılında yapılan düzenleme öncesi 3600 prim günü ve aynı zamanda 15 yıl sigortalı olan kadınların 50 yaş ve üzerinde emekli olması olarak açıklanır.
Kadınlarda emeklilik gün sayısı çalışmaya başladığı yıla göre hesaplanır. Bu kapsamda hem yaş haddi hem işe başlama tarihi hem çalışılan statüye göre kısmi emekli olma şartları değişiklik gösterir. İlk kez Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 arasında çalışmaya başlamış olan SSK'lı kadınlar 25 yıllık sigortalılıklarını 4500 prim günü doldurmuş ve 58 yaşına gelmiş ise emekli olabiliyor. Fakat Mayıs 2008'den sonra sigortalı olmuş ise prim gününü 1 Ocak 2036'ya kadar 5400 gün tamamlaması gerekiyor.
25 Yıl Evli Kalan Ev Kadınlarına Emeklilik Hakkı
Ev kadınları, eğer isterlerse sigortalılık kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna prim yatırıp ev hanımları emeklilik planı dahilinde olabilirler. Bunun için yapılması gereken 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamak ve 3600 prim ödemesini tamamlamaktır. Bu şartlar yerine getirildiği zaman emekli olan ev kadınları, emekli aylığı alabilir.
Bunun yanı sıra ev kadınları, emekli olmayı istemeleri halinde sigorta priminin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanır. Ayrıca hiç çalışmayan ev kadınları da Bağ-Kur primi ödeyerek emeklilik hakkı kazanabilirler. Bağ-Kur primlerinin tıpkı SGK gibi belli bir sayıya ulaşması şartı bulunur.