Kahve tüketimi son yıllarda ülkemizde oldukça arttı. Türk kahvesinin yanı sıra filtre kahve, cappuccino, amerikano, macchiato, mocha, latte, espresso gibi birçok çeşidi ile tercih edilen kahvelerin birbirinden farklı yanları bulunuyor. Peki, hangi kahve daha sağlıklı, hangi kahve sağlıksız? Yaptığı açıklamalarla ezber bozan Prof. Dr. Canan Karatay kahve tercihini de söylereyerek en sağlıklı kahve türünü açıkladı. İşte Canan Karatay'ın en sağlıklı ve en sağlıksız kahve çeşitlerine ilişkin yaptığı açıklamanın ayrıntıları...

1 /10 Piayasada kahve çeşitliliği oldukça arttı. Kahve tüketimininm artması ile kahve seçiminde bulunmak kafa karıştırıcı hale geldi. Bu kahvelerden birçoğu sağlığa zararlı. Prof. Dr. Canan Karatay "Hangi kahve daha sağlıklı, aç karnına kahve içmek zararlı mı, kahvede sınır olmalı mı? Kremalı kahveler ne kadar sağlıklı? gibi sorulara yanıt verdi.

2 /10 Çok güçlü bir antioksidandır

Kahve yüksek antioksidan içerir. Çocuklara kahve içmelerini öneriyorum. Ancak şekersiz Türk kahvesi olmalı.

3 /10 Alzheimer'ı önlüyor

Gerçek kahve, tahşiş edilmemiş kahve, granül olmayan Türk kahvesi çok faydalıdır, alzhemir hastalığını önler.

4 /10 Hangi kahveler daha sağlıklı?

Endistrünin ürünü aromalı kahveler çok tehlikelidir. Süt tozları, 3'lü, 4'lü, 5'li kahveler çok sağlıksızdır.

5 /10 Türk kahvesi çok sağlıklıdır

Ben Türk kahvesinden başkasına kahve demem. Şekersiz olacak. Şeker koyulduğu kadar kahvenin tadı da kalmıyor zaten. Yemekten sonra gelenektir Türk kahvesi içmek. Çay yemekten sonra et ürünlerinin emilimini engeller ancak Türk kahvesinde böyle birşey yoktur. Katkısız Türk kahvesi olacak. Espresso da iyidir.

6 /10 Aç karna kahve içmek zararlı mıdır?

Niye zararlı olsun. Sabah kalkar kalkmaz ben hazırlıyorum. Çatma kahve denilen Türk kahvesini sıcak suyun üstüne koyuyorum, köpürüyor sonra içiyorum.

7 /10 Çocukken annem yeşil çekirdekleri alır evde kavururdu. Sarı değirmen hala evimde hatıra olarak durur.

8 /10 Granül kahve sağlıksızdır

Granül dediğimiz kahveler dükkanlarından telveler toplanıyor dünya kadar işlemden geçerek hazırlanıyor.

9 /10 Türk kahvesinin faydaları nedir?

Türk kahvesi alzheimer hastalığını önler. Güçlü antioksidan içermesi nedeniyle vücuda giren toksik maddeleri temizler. Beyni açar. Çalışan çocuklara öneriyorum. Korkmasınlar.