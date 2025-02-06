Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlara 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği ile 1 yıllık 270 bin TL'lik hayvan bakım ve beslenme giderinin devletten karşılanacağını söyledi. Bakan İbrahim Yumaklı da, Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi için başvuruların başladığını, ilk hayvan dağıtımlarının mart ayında yapılacağını söyledi. Peki Hayvancılık destek başvurusu nasıl nereden yapılacak? Kimler TİGEM’den gebe hayvan alımı yapacak, şartları neler olacak? İşte detaylar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında TİGEM işletmelerindeki gebe büyükbaş hayvanların uygun maliyetlerde üreticilere verileceğini açıkladı. Peki, tarım ve hayvancılık destek paketi başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte, Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi başvuruları hakkında detaylı bilgiler...
Hayvancılık destek kredisi ne kadar verilecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlara 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği ile 1 yıllık 270 bin TL'lik hayvan bakım ve beslenme giderinin devletten karşılanacağını söyledi.
Hayvancılık destek başvuruları başladı mı?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi için başvuruların başladığını belirterek, "Bu ay sonuna kadar başvurular değerlendirilecek.” dedi. Projenin hayvancılık yol haritası kapsamında üç yıl süreceğini belirten Yumaklı, "Projeye başvurular bugün itibarıyla açıldı. Üreticilerimiz il veya ilçe müdürlüklerinden başvuru yapabilir.
Hayvancılık desteği gebe hayvan dağıtımı ne zaman yapılacak, başvurular nereden yapılacak?
Bakan Yumaklı, “Bu ay sonuna kadar başvurular değerlendirilecek, ilk hayvan dağıtımlarını mart ayında yapacağız." dedi.
Hayvancılığa destek projesinden kimler yararlanacak?
Projeden faydalanacakları da bu kapsamda belirlediklerini aktaran Yumaklı, "Projeden 200 baş altı kapasitedeki hayvancılık işletmeleri, ilk kez hayvancılık yapacak genç kadınlar faydalanabilecek." diye konuştu.
Hayvancılığa destek projesi başvuru şartları nedir, kredi ödemeleri nasıl olacak?
-Üreticiler, Ziraat Bankasından 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli olarak sübvansiyonlu kredi kullanabilecek.
-Üreticiler bir yıl boyunca aylık bir asgari ücret tutarı kadar yani toplamda 270 bin liralık bakım ve besleme giderini devlet karşılayacak.
-Ayrıca, üreticiler hayvanlarını TARSİM'den bir yıl sigortalı olarak alacak. Bunun da bedeli devlet tarafından ödenecek.
-Projede 15 olan hayvan sayısını, veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi gibi meslek gruplarından gençlerin yapacağı başvurularda 30 olarak uygulanacak.
- Deprem bölgesindeki üreticilere bu projede de öncelik verilecek.
Hayvancılığa destek projesiyle çiftçilere ne kadar gebe hayvan verilecek?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, projenin değerlendirme sürecine ilişkin de bilgi vererek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Değerlendirmede 20 baş altı üretim yapan aile işletmelerine, 40 yaşlı altı gençlere ve kadınlara, deprem bölgesindeki üreticilere, üretim planlamasında besi bölgesi olan illere (19 il), birinci derece tarımsal örgüt üyelerine artı puanlar vereceğiz.
Üretici başına 5 ile 15 arası gebe hayvan vereceğiz. Ancak bu projeden faydalanan kişi veteriner hekim, ziraat veya gıda mühendisi ise bu sayı 30'a çıkacak. Üreticilerimize yıllık 270 bin lira bakım ve besleme desteği vereceğiz. Ziraat Bankasından 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli sübvansiyonlu kredi kullanılabilecek. Bu kapsamda üreticilerimiz çeşitli kriterlere göre yüzde 85'e kadar faiz indiriminden faydalanmış olacak. Tüm bunlara ilave olarak verdiğimiz hayvanların bir yıllık TARSİM sigortasını da biz karşılayacağız. Hayvan kaybı olursa sigortadan karşılanacak. Ayrıca hayvanları aşılı ve sağlıklı şekilde vereceğiz."