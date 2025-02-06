-Ayrıca, üreticiler hayvanlarını TARSİM'den bir yıl sigortalı olarak alacak. Bunun da bedeli devlet tarafından ödenecek.

-Projede 15 olan hayvan sayısını, veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi gibi meslek gruplarından gençlerin yapacağı başvurularda 30 olarak uygulanacak.

- Deprem bölgesindeki üreticilere bu projede de öncelik verilecek.