IBAN'a para transferinde yeni dönem: EFT ve havale işlemlerinde bu şart aranacak!

PARA TRANSFERİNDE 'ÇİFTE DOĞRULAMA' DÖNEMİ





Buna göre IBAN'la para transferinde çifte doğrulama sistemine geçilecek. Para transferinde sadece bankadan onay isteme mesajı yeterli olmayacak.





ÇİFTE DOĞRULAMA NEDİR?





Çifte doğrulama ya da iki faktörlü kimlik doğrulama, kullanıcı kimliklerini doğrulamak için kullanılan bir tür çok faktörlü kimlik doğrulama yöntemidir.





Bu teknoloji iki farklı bileşenden oluşmaktadır. İki faktörlü kimlik doğrulama, kullanıcının bildiği, sahip olduğu ve kullanıcıya bağlı olan bileşenlerin kombinasyonları ile işlemektedir. Çeşitli dijital platformlarda, bu yöntemin "Two Factor Authentication" veya "2FA" isimleri ile kullanıldığı görülmektedir.





İki faktörlü kimlik doğrulama, mobil uygulamalar ile uyumlu bir şekilde çalışabilen, kullanıcının güvenliğini artırmaya yönelik bir güvenlik sistemidir ve birçok alternatife sahiptir.



