Türkiye'de ilkokul kayıtları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre gerçekleştirilir. Çocukların okula kayıt süreçleri belirli bir düzen içinde yapılır ve bu süreçte ebeveynler bazı adımları izlemek zorundadır. Peki, MEB'den alınan bilgilere göre ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İşte ilkokul kayıt süreci ve gerekli adımlar:

1 / 8 2024-2025 eğitim öğretim yılı ilkokul kayıtları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) e-Okul sistemi üzerinden yapılmakta. Bu yıl, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrenciler için adres bazlı kayıt uygulaması devam etmektedir. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre bu kayıtlar, e-Okul sistemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle alınacak. Peki, İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İlkokul kayıtlar başladı mı? İşte, ilkokul kayıtları hakkında merak edilen detaylı bilgiler.

2 / 8 İLKOKUL KAYITLARI BAŞLADI MI? 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül’de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. MEB tarafından ilkokul öğrencilerinin kayıt tarihleriyle ilgili açıklama yapıldı.

3 / 8 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul sisteminden tamamlandı.

4 / 8 İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecek.

5 / 8 Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler. 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)

6 / 8 İLKOKULU 1. SINIF ÖĞRENCİ KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR: Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Kayıt/Bilgi Formu İsmi Aday Kayıt Listesinde Olmayanlar İçin Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak) İki Top A4 Fotokopi Kâğıdı

7 / 8 ÖĞRENCİ NAKLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR: Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Kayıt Formu Öğrenci Belgesi veya Karne İki Top A4 Fotokopi Kâğıdı