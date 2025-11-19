Cayma Hakkı Süresi ve Uygulaması (2025 Güncel Durum)

2025 yılı boyunca, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin temel hükümleri geçerliliğini korumaktadır. 10 Ağustos 2024 tarihli Yönetmelik'te yer alan bazı değişiklikler 2026'ya ertelendiği için, tüketicinin hakları 2025'te daha geniş çerçevede korunmaya devam ediyor.





Cayma Süresi: Tüketici, ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde, hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.





Bildirim: Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin 14 günlük süre içinde satıcıya ulaştırılması zorunludur.





Geri Gönderme: Tüketici, cayma bildirimini yaptığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürünü satıcıya geri göndermek zorundadır.





Para İadesi: Satıcı, ürün kendisine ulaştıktan sonra 14 (on dört) gün içinde tahsil ettiği tüm bedeli (teslimat masrafları dahil) tüketiciye iade etmek zorundadır.