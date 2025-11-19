Online alışveriş yapan tüketicilerin en temel güvencesi olan e-ticaret cayma hakkı ile ilgili mevzuatta önemli düzenlemeler yapıldı. Elektronik ürünlerde iade kısıtlamaları ve iade kargo ücreti gibi konularda tüketicilerin aleyhine olabilecek bazı hükümlerin yürürlük tarihi 1 Ocak 2026 tarihine ertelendi. Peki, yeni yılda cayma hakkı süresi ve internetten alışveriş iade koşulları nasıl uygulanacak? E-ticaret iade süresi ve yeni mevzuatın getirdiği tüketici dostu uygulamalar hakkında en güncel ve doğru bilgiler bu rehberde.
Cayma Hakkı Süresi ve Uygulaması (2025 Güncel Durum)
2025 yılı boyunca, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin temel hükümleri geçerliliğini korumaktadır. 10 Ağustos 2024 tarihli Yönetmelik'te yer alan bazı değişiklikler 2026'ya ertelendiği için, tüketicinin hakları 2025'te daha geniş çerçevede korunmaya devam ediyor.
Cayma Süresi: Tüketici, ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde, hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
Bildirim: Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin 14 günlük süre içinde satıcıya ulaştırılması zorunludur.
Geri Gönderme: Tüketici, cayma bildirimini yaptığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürünü satıcıya geri göndermek zorundadır.
Para İadesi: Satıcı, ürün kendisine ulaştıktan sonra 14 (on dört) gün içinde tahsil ettiği tüm bedeli (teslimat masrafları dahil) tüketiciye iade etmek zorundadır.
İade Kargo Ücreti Kimin Yükümlülüğünde? (2025)
Yönetmelikteki bazı maddelerin yürürlüğe girişinin 1 Ocak 2026'ya ertelenmesiyle birlikte, 2025 yılı boyunca tüketiciyi koruyan uygulama devam etmektedir.
2025 Yılında Geçerli Kural: Cayma hakkının kullanılması durumunda, iade kargo masrafları satıcıya (veya aracı hizmet sağlayıcıya) aittir. Tüketici, satıcının anlaşmalı olduğu kargo firmasıyla gönderim yaptığında kargo ücreti ödemez.
Elektronik Ürünlerde İade Hakkı (1 Ocak 2026 Ertelemesi)
2025 yılındaki en önemli gelişmelerden biri, elektronik ürünlerde cayma hakkı istisnasını getiren hükmün yürürlüğe girişinin 1 Ocak 2026'ya ertelenmesidir.
Ürün Kategorisi 2025 Yılında Durum 1 Ocak 2026'dan İtibaren Planlanan (Şu an ertelenmiş)
Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar, Akıllı Saat Tüketici, ürünü teslim aldıktan sonra 14 gün içinde cayma hakkını kullanabilir (kullanıma bağlı yıpranma olmamalı). Cayma hakkı istisnası uygulanacak (kullanılamayacak). Bu kural 2025'te geçerli değildir.
Bu erteleme sayesinde, tüketiciler 2025 yılı boyunca elektronik ürünlerde de (ambalajı açılmış olsa bile hijyen/kopyalama istisnasına girmeyen durumlarda) 14 günlük cayma hakkını kullanmaya devam edebilirler.
Cayma Hakkının Kullanılamayacağı İstisnalar
Bazı ürün ve hizmetlerde cayma hakkı, nitelikleri gereği yasal olarak uygulanamaz. Bu istisnalar 2025 yılında da geçerlidir:
Özel Üretim: Tüketicinin özel istek ve kişisel ihtiyaçlarına göre hazırlanan mallar.
Hijyenik Ürünler: Ambalaj, bant, mühür veya paket gibi koruyucu unsurları açılmışsa, sağlık ve hijyen açısından iadesi uygun olmayan ürünler (iç giyim, kozmetik vb.).
Kopyalanabilir Medya: Tesliminden sonra koruyucu unsurları açılmış olan kitap, dijital içerik, yazılım, ses veya görüntü kayıtları.
Hızlı Bozulanlar: Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olan ve satıcının kontrolünde olmayan mallar veya çabuk bozulabilen ürünler.
ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE CAYMA HAKKI
Daha önce cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi ürünlerde cayma hakkının kaldırılacağı öngörülmüştü.
Ancak tüketicilerden gelen talepler dikkate alınarak bu düzenlemeden vazgeçildi. Böylece söz konusu ürünlerde de tüketiciler, satın alma sonrası 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanabilecek.