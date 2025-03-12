Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İnternet üzerinden para gönderenler farkında değil: Diğer açıklamasına dikkat! Yıllar sonra vergi borcu çıkabilir

İnternet üzerinden para gönderenler farkında değil: Diğer açıklamasına dikkat! Yıllar sonra vergi borcu çıkabilir

10:3312/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) devreye aldığı yapay zeka destekli denetim sistemi, banka hesaplarındaki "diğer" açıklamalı para transferlerini riskli işlem olarak algılıyor. Vergi uzmanları, bu tür işlemlerin yapay zeka tarafından bu tür işlemleri kira geliri, ticari kazanç veya diğer vergilendirilebilir gelirler olarak yorumlayabildiğinden dolayı, hesap sahiplerinin ilerleyen süreçte vergi cezasıyla karşılaşabileceğini belirtiyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) veri takip yapay zeka destekli vergi denetim sistemi para transferlerinde yeni bir tehlikeyi doğurdu. Vergi uzmanları bu tür işlemlerin yapay zeka tarafından kira geliri olarak değerlendirilebildiğini ve hesap sahiplerinin ilerleyen süreçte vergi cezasıyla karşılaşabileceğini dile getiriyor.

Habertürk’e konuşan Vergi Uzmanı Murat Bal, Örneğin ben şimdi ben kendi kardeşime para yolluyorum ve yanlışlıkla kirayı ya da 'diğer'i seçtim ve vergi cezası ile karşı karşıya kalıyorum. Bunun sebebi tamamen Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yeni devreye aldığı yapay zeka yazılımının süzgeçlemesi ile alakalı” dedi.

Bal, çok sayıda kişiye bu şekilde e-tebligat gönderildiğini de ifade etti. "Özellikle son 3 aydır vergi dairesi sistemi otomatik incelemelere başladı.

Size birisi bir para yolladı, farz edelim 'diğer'i işaretledi ama bunun gerçekten kira alıp olmadığını araştırmak için öncelikle vergi dairesinin iki tarafın da ifadesini alması gerekiyor" dedi.

Yanlış bir değerlendirmeye maruz kalan kişilerin idareye itiraz edebileceğini ifade eden uzman isim, ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bu konuda 1-2 ay içinde önlem almasını beklediğini de sözlerine ekledi.

#İnternet Bankacılığı
#IBAN para transferi
#Vergi Uzmanı Murat Bal

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 12 Mart Kandilli, AFAD son depremler listesi