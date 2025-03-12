Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) devreye aldığı yapay zeka destekli denetim sistemi, banka hesaplarındaki "diğer" açıklamalı para transferlerini riskli işlem olarak algılıyor. Vergi uzmanları, bu tür işlemlerin yapay zeka tarafından bu tür işlemleri kira geliri, ticari kazanç veya diğer vergilendirilebilir gelirler olarak yorumlayabildiğinden dolayı, hesap sahiplerinin ilerleyen süreçte vergi cezasıyla karşılaşabileceğini belirtiyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) veri takip yapay zeka destekli vergi denetim sistemi para transferlerinde yeni bir tehlikeyi doğurdu. Vergi uzmanları bu tür işlemlerin yapay zeka tarafından kira geliri olarak değerlendirilebildiğini ve hesap sahiplerinin ilerleyen süreçte vergi cezasıyla karşılaşabileceğini dile getiriyor.
Habertürk’e konuşan Vergi Uzmanı Murat Bal, Örneğin ben şimdi ben kendi kardeşime para yolluyorum ve yanlışlıkla kirayı ya da 'diğer'i seçtim ve vergi cezası ile karşı karşıya kalıyorum. Bunun sebebi tamamen Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yeni devreye aldığı yapay zeka yazılımının süzgeçlemesi ile alakalı” dedi.
Bal, çok sayıda kişiye bu şekilde e-tebligat gönderildiğini de ifade etti. "Özellikle son 3 aydır vergi dairesi sistemi otomatik incelemelere başladı.
Size birisi bir para yolladı, farz edelim 'diğer'i işaretledi ama bunun gerçekten kira alıp olmadığını araştırmak için öncelikle vergi dairesinin iki tarafın da ifadesini alması gerekiyor" dedi.
Yanlış bir değerlendirmeye maruz kalan kişilerin idareye itiraz edebileceğini ifade eden uzman isim, ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bu konuda 1-2 ay içinde önlem almasını beklediğini de sözlerine ekledi.