Soğuk Hava ve Kar Yağışı Etkisini Artırıyor

AKOM’un yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da sıcaklıkların Salı gününden itibaren 1-2 derece daha düşmesi bekleniyor. Çarşamba gününe kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur etkili olurken, Silivri, Çatalca ve yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı gözlemlendi.

Yetkililer, akşam saatlerinden itibaren (17.00) kar yağışının İstanbul’un genelinde daha yoğun hissedileceğini ve Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kenti etkisi altına alacağını belirtti.



