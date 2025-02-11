İstanbul'da bugün kar yağışı etkisi ile birçok ilde trafikte zorluk yaşandı. İstanbul- Arnavutköy, Avcılar ve Esenyurt'ta kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar kar yağışının ne kadar süreceğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel verilere göre İstanbul hava durumu tahminini paylaştı. İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Kaç gün kar yağacak? İşte İstanbul 5 günlük hava durumuna göre kar yağışı ile ilgili güncel tahmin...
İstanbul'da bugün etkili olan kar yağışı sonrası Arnavutköy, Avcılar ve Esenyurt'ta eğitime bir gün ara verildi. Başakşehir'de Fatih Terim Stadyumu çevresinde etkili olan kar yağışı sonrası araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışı sonrası karla kaplı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Avcılar Firuzköy'de ise, araçlar yollarda mahsur kaldı. Kar lastiği olmayan araçlar kayganlaşan yolda kaza yaptı.
Arnavutköy'de ise işçi konteynerlerinin olduğu alanda bir kişi oluşan kar örtüsünü görüntüleyerek sevincini arkadaşlarıyla paylaştı.İstanbul Havalimanı'nda da yoğun kar yağışı etkili oldu. Beylikdüzü Dereağzı mevkiinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle yollar karla kaplandı.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?
Yurdun büyük bir bölümü Sibirya'dan gelen soğuk havanın etkisi altına girdi. Hava birden buz keserken belli başlı bölgelerde kar yağışı etkisini gösterdi. Peki İstanbul'da soğuk hava devam edecek mi?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, hava sıcaklıklarının hafta boyunca düşeceğini ve kısa süreli kuvvetli kar yağışlarının görülebileceğini duyurdu.
Soğuk Hava ve Kar Yağışı Etkisini Artırıyor
AKOM’un yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da sıcaklıkların Salı gününden itibaren 1-2 derece daha düşmesi bekleniyor. Çarşamba gününe kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur etkili olurken, Silivri, Çatalca ve yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı gözlemlendi.
Yetkililer, akşam saatlerinden itibaren (17.00) kar yağışının İstanbul’un genelinde daha yoğun hissedileceğini ve Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kenti etkisi altına alacağını belirtti.
İstanbul’da Soğuk Hava 25 Şubat’a Kadar Devam Edecek
AKOM, İstanbul’da hava sıcaklıklarının 25 Şubat’a kadar mevsim normallerinin 5-8 derece altında seyredeceğini açıkladı.
Yetkililer, vatandaşların kar yağışı ve soğuk hava dalgasına karşı önlem almaları, hava durumu güncellemelerini takip etmeleri ve özellikle gece saatlerinde buzlanmaya karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
Kar ne zamana kadar yağacak?
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışının ne kadar süreceği ile ilgili detayları aktardı ve şu ifadeleri kullandı:
İstanbul’un alçak semtlerinde de kar yağışı görülüyor. Kar yağışı öğle saatlerinde biraz yavaşlasa da akşam saatlerine doğru kuvvetlenecek. Sistem biraz kuvvetli ve deniz etkisi de işin içine giriyor. Dolayısıyla yağışı biraz fazlalaştıracak. Sıcaklık esasında tam kar sınırında. 5-6 dereceye çıkarsa ki, öğle saatlerinde 5 dereceye çıkacak ve ozaman yağış yavaşlayacak. Öğleden sonra sıcaklık tekrar düşmeye başlayınca 4 derece ve altına yağış yoğunlaşacak. Öğleden sonra 1-2’den sonra biraz daha İstanbul’un şehir merkezinde de kar yoğunlaşacak. Yollara dikkat edilmeli. Tipi şeklinde yağmaya başlarsa akşama doğru hava soğuyunca yerde tutar. Bu gece ve yarın öğlene kadar devam edecek. Perşembe günü kar çekiliyor. Bugün Samsun, Amasya, Kayseri’ye kadar olan o bölgede öğleden sonra kar yağışı var. Çok dikkat edilmesi lazım. Bir günde yarım metrelik kar yağışı olabilecek şehirler bunlar.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI
Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere bazı bölgelerde aralıklarla etkisini sürdürdü.
Ümraniye, Beykoz, Kartal, Pendik ve Üsküdar'da etkili olan kar nedeniyle, bazı yollar ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Beykoz'daki Yeni Riva Yolu'nda seyreden sürücüler karla kaplanan yolda ilerlemekte zorlandı.