Elektrikte yeni dönem resmen başladı. Artık belirlenen sınırı aşan daha yüksek fatura ödeyecek. Şubat ayı itibarıyla bin 47 liralık elektrik yakanlara destek verilmeyecek. Faturalarda yüzde 93'e varan artışlar yaşanabilecek. Peki Elektrik faturası 1050 TL'yi geçenler ne kadar fatura ödeyecek?
1 Şubat 2025 itibarıyla, Türkiye'de elektrik faturalarında yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeye göre, aylık elektrik tüketimi 417 kilovatsaatin (kWh) üzerinde olan mesken aboneleri, devletin sağladığı sübvansiyonlardan yararlanamayacak ve elektriği piyasa fiyatları üzerinden satın alacaklar. Peki elektrik faturası 1050 TL'yi geçenler ne kadar fatura ödeyecek? Kimler etkilenecek? Yeni düzenlemenin detayları belli oldu. İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar Bayraktar, elektrik faturalarında yapılan yeni düzenleme çerçevesinde 42 milyonluk toplam abone sayısının sadece 1.2 milyonunun bu düzenlemeden etkileneceğini ifade etti. İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler.
Elektrik faturasındaki artıştan kimler etkilenecek?
Türkiye'de ortalama bir hanenin aylık elektrik tüketimi yaklaşık 200 kWh olup, bu da yaklaşık 414 TL'lik bir faturaya denk gelmektedir. Yeni düzenleme, ortalama tüketimin iki katını aşan aboneleri hedeflemektedir. Yani, aylık elektrik tüketimi 417 kWh ve üzerinde olan aboneler, desteklerden faydalanamayacak. Bu kapsamda, toplam 42 milyon elektrik abonesinin yaklaşık %3'ü, yani 1,2 milyon abone, bu düzenlemeden etkilenecek.
Artış elektrik faturalara nasıl yansıyacak?
Düzenleme öncesinde, aylık 1.047 TL fatura ödeyen bir mesken abonesi, yeni uygulama ile birlikte yaklaşık 2.016 TL ödeyecek. Bu, faturada %93'lük bir artış anlamına geliyor. Aylık 600 kWh tüketimi olan ve mevcutta 1.616 TL fatura ödeyen bir abonenin faturası ise %80 artışla 2.903 TL'ye çıkacak. Benzer şekilde, aylık 1.000 kWh tüketimi olan ve şu anda 2.860 TL ödeyen bir abone, yeni düzenleme ile %69 artışla 4.839 TL fatura ödeyecek.
Bin 47 lira limiti aşan ne kadar elektrik faturası ödeyecek?
Türkiye'de ortalama bir hanenin elektrik faturası 414 lira olarak hesaplanıyor. Belirlenen sınırın üzerindeki tüketimde ödenecek meblağ katlanacak.
Mevcut faturası aylık bin 47 lira olan mesken abonesinin elektrik faturası, yüzde 93 artışla 2 bin 16 lira olacak.
Aylık tüketimi 600 kilovatsaat olan ve mevcut faturası bin 616 lira olan mesken abonesinin faturası, yüzde 80 artışla 2 bin 903 liraya yükselecek.
Aylık bin kilovatsaat tüketimi olan ve 2 bin 860 lira ödeyen abone ise yüzde 69 artışla 4 bin 839 lira ödeyecek.
Yıllık enerji tüketimleri içinde bulunulan yıl ve bir önceki yıl için elektrik faturaları üzerinden takip edilebiliyor.
Ancak Son Kaynak Tedarik Tarifesi limitlerine ilişkin nihai tespit ilgili Dağıtım Şirketleri tarafından yapılıyor.
Sözleşmenin limit değişikliğinden etkilenip etkilenmediği dağıtım şirketlerinin iletişim kanalları üzerinden sorgulanabiliyor.