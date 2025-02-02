Aylık tüketimi 600 kilovatsaat olan ve mevcut faturası bin 616 lira olan mesken abonesinin faturası, yüzde 80 artışla 2 bin 903 liraya yükselecek.

Aylık bin kilovatsaat tüketimi olan ve 2 bin 860 lira ödeyen abone ise yüzde 69 artışla 4 bin 839 lira ödeyecek.

Yıllık enerji tüketimleri içinde bulunulan yıl ve bir önceki yıl için elektrik faturaları üzerinden takip edilebiliyor.