Fıstık ile yapılan, yağlı bir tatlı olan katmer sac üzerinde ince bir hamur açılarak pişirilir. Orta Asya’daki bazı ülkelerde de yapılan katmer Ege bölgesinde de yapılır. Gaziantep’te kaymak ile servis edilen bu tatlı, Ege’de ise ya tahin ya da haşhaş ile servis edilir. Peki, katmer tatlısı nasıl yapılır? İşte tarifi...