Hatay ve Gaziantep'te meşhur olan katmer tatlısı ülkemizin birçok ilinde sevilerek tüketilen bir tatlıdır. İncecik açılan hamurun içerisine Antep fıstığı ve kaymak konulur. Katmer tatlısı nasıl yapılır? Katmer tatlısı tarifi, malzemeleri ve yapılışı haberimizde.
Fıstık ile yapılan, yağlı bir tatlı olan katmer sac üzerinde ince bir hamur açılarak pişirilir. Orta Asya’daki bazı ülkelerde de yapılan katmer Ege bölgesinde de yapılır. Gaziantep’te kaymak ile servis edilen bu tatlı, Ege’de ise ya tahin ya da haşhaş ile servis edilir. Peki, katmer tatlısı nasıl yapılır? İşte tarifi...
KATMER TATLISI NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
Hamuru için malzemeler:
100 gr margarin
1 su bardağı su
2 ya da 3 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
Hamuru açmak için nişasta
İç harcı için malzemeler:
250 gr kaymak
10 yemek kaşığı toz şeker
2 ya da 3 su bardağı ince çekilmiş Antep fıstığı
Süslemesi için:
Kaymak
Antep fıstığı
KATMER NASIL YAPILIR?
Katmer tatlısı için ilk olarak hamuru hazırlayın.
Hamuru için su ve tuzu bir kaba koyun ve eriyene kadar karıştırın.
Ardından unu azar azar suyun içine ekleyin ve kulak memesi bir kıvam elde edene kadar hamuru yoğurun.
Hamurunuzu 8 parçaya eşit şekilde bölün ve 1 gün boyunca üstü nemli bir bezle dinlendirin.
Dinlenen hamurlarınızı nişastalayarak çok ince olacak şekilde açın. (Arzuya göre baklavalık yufka da kullanabilirsiniz.)
Her açtığınız parçanın üzerine erittiğiniz margarini sürün.
Ayrı bir kasede toz şeker ve antep fıstığını karıştırın. Ardından hamurun içine kaymak ve karıştırılan toz şeker ile fıstığı serpin.
Hamuru mektup zarfı şeklinde katlayın.
Yanmaz bir tava ya da sac üzerinde katmerlerinizi üzerleri kızarana kadar pişirin.
Pişen katmerlerinizin üzerine kaymak ve antep fıstığı koyarak servis edin.
KATMER TATLISININ PÜF NOKTALARI
Antep usulü katmer tatlısının en önemli özelliği içerisinde kullanılan kaymak ve fıstıktır.
Kullanacağınız kaymağın doğal ve taze olmasına özen gösterin.
İçerisine koyacağınız şeker ve fıstık karışımını eşit bir şekilde hamurun üzerine serpiştirin.
Antep usulü katmer tatlısında hamurun iyice yağlanması ve ince bir şekilde açılması gerekir.
Hamur piştiği sırada çıtır çıtır olmalıdır.
Antep usulü hazırlanan katmerin servisinde de kaymak ve Antep fıstığı kullanılır.