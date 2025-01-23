KİRA DESTEĞİ 2025 ÖDEME MİKTARI: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa kira desteği ne kadar oldu, kaç ay veriliyor?

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI 2025 || KİRA DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira desteğinde 2025 tarifesini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Buna göre;

İllere göre değişmekle birlikte ev sahiplerine aylık 4 bin 500 lira ile 8 bin lira arasında kira desteği ödeniyor. Bakan Kurum'un açıklaması da şu şekilde: "Dönüşüme giren vatandaşlarımıza yaptığımız kira destekleriyle ilgili bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. (İstanbul) Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz 5 bin 500 liraydı. Şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılından itibaren 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz.