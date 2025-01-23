KİRA DESTEĞİ 2025 ÖDEME MİKTARI: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa kira desteği ne kadar oldu, kaç ay veriliyor?

2025 Ocak ayından itibaren geçerli olacak illere göre kentsel dönüşüm kira desteği miktarları merak ediliyor. Yetkililerin açıklamalarına göre bu yıl sosyal konut projeleri ve kentsel dönüşüm çalışmaları öncelikli konular arasında yer alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kentsel dönüşüme ayrılan bütçenin 3 katına çıkarılacağını duyurmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlara verilen aylık kira yardımlarının 2025 yılı itibarıyla artırılacağını belirtmişti. Bu gelişmeler ışığında, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da kira desteğinin ne kadar olduğu, kaç ay süreyle verildiği ve bu yardımdan nasıl yararlanılabileceği gibi soruların yanıtları aranıyor. İşte kentsel dönüşüm kira yardımlarıyla ilgili bilinmesi gerekenler...
2025'te kira yardımı miktarları yeniden belirlendi. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında evleri yenilenen vatandaşlara devlet tarafından sağlanan kira desteği artırıldı. Bu artışla birlikte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya başta olmak üzere tüm şehirlerdeki kira destek oranları 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak. Peki, kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu ve kaç ay süreyle verilecek? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da kira destekleri ne kadar yükseldi, yeni miktarlar ne kadar? İşte tüm illerde geçerli olacak güncel kira yardımı tutarları...
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI 2025 || KİRA DESTEĞİ NE KADAR OLDU?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira desteğinde 2025 tarifesini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Buna göre;
İllere göre değişmekle birlikte ev sahiplerine aylık 4 bin 500 lira ile 8 bin lira arasında kira desteği ödeniyor. Bakan Kurum'un açıklaması da şu şekilde: "Dönüşüme giren vatandaşlarımıza yaptığımız kira destekleriyle ilgili bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. (İstanbul) Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz 5 bin 500 liraydı. Şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılından itibaren 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz.
ANKARA, İZMİR, BURSA, ANTALYA VE DİĞER İLLERDE KİRA YARDIMI KAÇ TL?
Kira desteklerimizi; Ankara, Antalya, Bursa, İzmir’de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya; diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerimizde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Ben aldığımız bu yeni kararın; İstanbul’umuz için, Türkiye için, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."
KİRA DESTEĞİ KAÇ AY VERİLİR?
Kira yardımları riskli yapılarda 18 ay, riskli ve rezerv yapı alanlarında ise en çok 48 ay sağlanıyor.
Riskli yapıdaki kiracılara iki aylık kira yardımı tek seferde ödeniyor. Sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenlere yine defaten beş aylık kira yardımı veriliyor.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI ŞARTLARI NELER, NASIL ALINIR?
Kira ödemelerinin başlatılabilmesi için riskli yapının yıkımının gerçekleşmesi şart. Bir yıl içinde de başvuru gerekiyor. Ayrıca Yarısı Bizden kampanyasından faydalanan kişi ikamet ediyorsa, kira desteği de alabiliyor.
Kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanabilmeniz için binanızın riskli yapı grubunda olduğu için yeniden yapılıyor olması gerekiyor. Binanız için ilgili kurumdan riskli bina raporu aldıysanız ve yaşadığınız bölgede kentsel dönüşüm uygulanıyorsa, binanızın yeniden yapılması durumunda kentsel dönüşüm kira yardımı alabilirsiniz. Kentsel dönüşüm kira yardımı için hak sahipleri gerekli belgelerle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler.
Ayrıca 6306 sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapı Kira Yardımı Başvurusu e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.