Kira kontratları e-devlet’ten mi yapılacak? e-devlet'ten kira sözleşmesi yapmak zorunlu mu?

Kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden elektronik ortamda hazırlanabiliyor. Ev sahibi ve kiracının buluştuğu platforma emlak danışmanları da dahil edildi. Dijital kira kontratları ile dolandırıcılığın önüne geçilebilecek mi?
Ev sahibi ve kiracıların resmi kontrat işlemleri artık dijital ortamda daha güvenli ve hızlı bir şekilde yapılabilecek. Geliştirilen sistem ile birlikte emlak danışmanları da e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi oluşturabilecek.
E-DEVLET’TEN KİRA KONTRATI DÖNEMİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çalışmaları sonucu kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanmasına imkân tanıyan sistemin ilk aşaması Kasım 2024’te devreye alınmıştı. Bu süreçte yalnızca taşınmaz sahibi gerçek kişiler, e-Devlet üzerinden “Kira Sözleşmesi İşlemleri” başlığından dijital kira kontratı hazırlayabiliyor ve bu kontratlar kiracılar tarafından onaylanabiliyordu.
ARTIK EMLAKÇILAR DA SİSTEME DAHİL
Yeni dönemde bu hizmet, yetkili emlak danışmanlarının kullanımına da açıldı. Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, yaptığı açıklamada, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sisteminden yetki verilen emlak danışmanlarının artık kira sözleşmesini elektronik ortamda oluşturabileceğini ifade etti.
Emlakçılar, aldıkları yetkiyle hazırladıkları sözleşmeleri doğrudan kiracı adaylarına iletebilecek, süreç sonunda ise barkodlu ve zaman damgalı belge oluşturulabilecek. Bu belgeler e-Devlet Kapısı üzerinden doğrulanabilir nitelikte olacak.
RESMİ SÜREÇTE DANIŞMAN DA OLACAK
Akçam, "Gayrimenkul sahipleri artık işlemlerini emlak danışmanları aracılığıyla dijital ortamda gerçekleştirebilecek. Bu sayede emlakçılar, mesleklerini yasal zeminde icra etmiş olacak" dedi. Yeni sistem ile birlikte kira kontratında yer alan kira artış oranı, kiracının geçmiş güvenilirliği, oturum süresi gibi bilgiler de Bakanlık tarafından analiz edilebilecek.
KEFİL İMZASI VE DİĞER DETAYLAR İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Borçlar Kanunu’na göre kira kontratlarında kefilin ıslak imzası zorunluluğu hâlen geçerliliğini koruyor. Akçam, bu konuda da dijital imza ve doğrulama çözümleri üzerine çalışmaların devam ettiğini belirtti. Sistem ilerledikçe, ev sahibi ile kiracı arasındaki birçok anlaşmazlığın da önüne geçilmesi hedefleniyor.
DİJİTALLEŞMEYLE DOLANDIRICILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLECEK Mİ?
Yeni sistemle birlikte sahtecilik ve dolandırıcılık girişimlerinin büyük ölçüde önüne geçilmesi bekleniyor. Dijital ortamda imzalanan, barkodlu ve devlet onaylı sözleşmeler sayesinde tarafların hakları daha güvenli şekilde korunacak. Peki bu sistem gerçekten kira piyasasında güveni artırabilecek mi?