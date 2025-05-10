Kira kontratları e-devlet’ten mi yapılacak? e-devlet'ten kira sözleşmesi yapmak zorunlu mu?

ARTIK EMLAKÇILAR DA SİSTEME DAHİL

Yeni dönemde bu hizmet, yetkili emlak danışmanlarının kullanımına da açıldı. Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, yaptığı açıklamada, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sisteminden yetki verilen emlak danışmanlarının artık kira sözleşmesini elektronik ortamda oluşturabileceğini ifade etti.

Emlakçılar, aldıkları yetkiyle hazırladıkları sözleşmeleri doğrudan kiracı adaylarına iletebilecek, süreç sonunda ise barkodlu ve zaman damgalı belge oluşturulabilecek. Bu belgeler e-Devlet Kapısı üzerinden doğrulanabilir nitelikte olacak.



