Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kira kontratları e-devlet’ten mi yapılacak? e-devlet'ten kira sözleşmesi yapmak zorunlu mu?

Kira kontratları e-devlet’ten mi yapılacak? e-devlet'ten kira sözleşmesi yapmak zorunlu mu?

11:2910/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden elektronik ortamda hazırlanabiliyor. Ev sahibi ve kiracının buluştuğu platforma emlak danışmanları da dahil edildi. Dijital kira kontratları ile dolandırıcılığın önüne geçilebilecek mi?

Ev sahibi ve kiracıların resmi kontrat işlemleri artık dijital ortamda daha güvenli ve hızlı bir şekilde yapılabilecek. Geliştirilen sistem ile birlikte emlak danışmanları da e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi oluşturabilecek.

E-DEVLET’TEN KİRA KONTRATI DÖNEMİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çalışmaları sonucu kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanmasına imkân tanıyan sistemin ilk aşaması Kasım 2024’te devreye alınmıştı. Bu süreçte yalnızca taşınmaz sahibi gerçek kişiler, e-Devlet üzerinden “Kira Sözleşmesi İşlemleri” başlığından dijital kira kontratı hazırlayabiliyor ve bu kontratlar kiracılar tarafından onaylanabiliyordu.


ARTIK EMLAKÇILAR DA SİSTEME DAHİL

Yeni dönemde bu hizmet, yetkili emlak danışmanlarının kullanımına da açıldı. Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, yaptığı açıklamada, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sisteminden yetki verilen emlak danışmanlarının artık kira sözleşmesini elektronik ortamda oluşturabileceğini ifade etti.

Emlakçılar, aldıkları yetkiyle hazırladıkları sözleşmeleri doğrudan kiracı adaylarına iletebilecek, süreç sonunda ise barkodlu ve zaman damgalı belge oluşturulabilecek. Bu belgeler e-Devlet Kapısı üzerinden doğrulanabilir nitelikte olacak.


RESMİ SÜREÇTE DANIŞMAN DA OLACAK

Akçam, "Gayrimenkul sahipleri artık işlemlerini emlak danışmanları aracılığıyla dijital ortamda gerçekleştirebilecek. Bu sayede emlakçılar, mesleklerini yasal zeminde icra etmiş olacak" dedi. Yeni sistem ile birlikte kira kontratında yer alan kira artış oranı, kiracının geçmiş güvenilirliği, oturum süresi gibi bilgiler de Bakanlık tarafından analiz edilebilecek.


KEFİL İMZASI VE DİĞER DETAYLAR İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Borçlar Kanunu’na göre kira kontratlarında kefilin ıslak imzası zorunluluğu hâlen geçerliliğini koruyor. Akçam, bu konuda da dijital imza ve doğrulama çözümleri üzerine çalışmaların devam ettiğini belirtti. Sistem ilerledikçe, ev sahibi ile kiracı arasındaki birçok anlaşmazlığın da önüne geçilmesi hedefleniyor.


DİJİTALLEŞMEYLE DOLANDIRICILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLECEK Mİ?

Yeni sistemle birlikte sahtecilik ve dolandırıcılık girişimlerinin büyük ölçüde önüne geçilmesi bekleniyor. Dijital ortamda imzalanan, barkodlu ve devlet onaylı sözleşmeler sayesinde tarafların hakları daha güvenli şekilde korunacak. Peki bu sistem gerçekten kira piyasasında güveni artırabilecek mi?


#e-devlet kapısı
#kira sözleşmesi
#emlak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ucuz diye alıyorsunuz ama sağlığınız tehlikede olabilir mi? Hangi ayakkabılarda kanserojen madde var?