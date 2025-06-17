Tarım ve Orman Bakanlığı kırsal kalkınma hibe desteği kabul edilen projeler hangileri?

Yumaklı, bireysel sulama sistemleri kapsamında da değerlendirme süreci tamamlanan 3 bin 114 projenin kabul edildiğini, bunlar için ise yaklaşık 1,2 milyar lira destek sağlanarak, 83 bin dekar alanda modern bireysel sulama sistemleri kurulacağının altını çizerek, böylece hem verimin artacağını hem de su tasarrufu sağlanacağını, yaklaşık 2,5 milyar lira yatırımla 6 bin kişiye de istihdam imkanı getirileceğini kaydetti.