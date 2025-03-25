Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
EFT ve Havale ile IBAN'A para transferinde dikkat edilmesi dereken 4 kritik nokta

EFT ve Havale ile IBAN'A para transferinde dikkat edilmesi dereken 4 kritik nokta

21:0925/03/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Günümüzde IBAN hesaplarına para transferi işlemleri artık saniyeler içerisinde gerçekleşebiliyor. Ancak, mobil cihazlar üzerinden en sık kullanılan para transfer işlemlerinden EFT ve Havale ile gönderim yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı detaylar bulunuyor. Peki EFT ve Havale ile para transferinde nelere dikkat edilmeli? İşte IBAN'a para transferi işlemleriyle ilgili dört kritik nokta.

Havale işlemleri, aynı bankadaki farklı hesaplar arasında yapılan transfer işlemlerini ifade ederken, EFT ise iki farklı banka arasında para transferi için kullanılan yöntem olarak bilinmektedir. Hem EFT hem de Havale ile IBAN'a para transferi gerçekleştirirken, bazı önemli noktalara dikkat etmek kullanıcılar için fayda sağlamaktadır. Özellikle dolandırıcılık olaylarının artış göstermesi ve yüksek meblalarda belirsiz kaynaklardan gelen para trafiğini önlemek adına devlet çeşitli önlemleri sıklıkla devreye alarak vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. İşte IBAN'a para transferinde dikkat edilmesi gerekenler.


IBAN'A PARA TRANSFERİNDE BU NOKTALARA DİKKAT


IBAN Numaranızı Tekrar Kontrol Edin


Para transferi yapmadan önce IBAN numarasının eksiksiz ve doğru girildiğinden emin olun. Aksi halde:


Yanlış bir rakam bile paranızın farklı bir hesaba gitmesine neden olabilir.


Kopyala-yapıştır yaparken boşluk veya yanlış karakter eklenmediğini kontrol edin.


IBAN’ı alıcının teyit ettiği kaynaktan tekrar doğrulayın.




Alıcı Bilgilerini Eksiksiz Doğrulayın


Sadece IBAN doğru olmakla kalmamalı, aynı zamanda alıcının diğer bilgileri de eksiksiz olmalıdır:


Alıcının adı, soyadı, banka adı ve şube kodunu kontrol edin.


Yanlış veya eksik bilgi, transferin başarısız olmasına neden olabilir.


Mümkünse banka kayıtlarıyla bilgileri karşılaştırarak doğrulayın.

Açıklama Kısmını Boş Bırakmayın


Para transferi sırasında açıklama yazmak, işleminizin sorunsuz ilerlemesi için önemlidir:


Fatura veya kira ödemesi gibi işlemler için kısa ve net bir açıklama ekleyin.


Referans numarası veya ödeme detaylarını belirterek karışıklıkları önleyin.


Açıklama, anlaşmazlık durumunda işlemi takip etmenizi kolaylaştırır.

İşlem Ücretleri ve Döviz Kuru Farklarına Dikkat Edin


Özellikle farklı bankalar veya ülkeler arasında transfer yaparken şu noktaları göz önünde bulundurun:


Bankaların belirlediği işlem ücretlerini inceleyin.


Döviz kuru farklarının gönderdiğiniz miktarı nasıl etkileyebileceğini kontrol edin.


Alıcının eline geçecek net tutarı önceden hesaplayın.

#EFT
#Havale
#IBAN'a para transferi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kadir Gecesi mesajları 2025: En güzel, dualı, anlamlı ve resimli Kadir Gecesi mesajları