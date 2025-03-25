Havale işlemleri, aynı bankadaki farklı hesaplar arasında yapılan transfer işlemlerini ifade ederken, EFT ise iki farklı banka arasında para transferi için kullanılan yöntem olarak bilinmektedir. Hem EFT hem de Havale ile IBAN'a para transferi gerçekleştirirken, bazı önemli noktalara dikkat etmek kullanıcılar için fayda sağlamaktadır. Özellikle dolandırıcılık olaylarının artış göstermesi ve yüksek meblalarda belirsiz kaynaklardan gelen para trafiğini önlemek adına devlet çeşitli önlemleri sıklıkla devreye alarak vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. İşte IBAN'a para transferinde dikkat edilmesi gerekenler.