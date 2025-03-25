Günümüzde IBAN hesaplarına para transferi işlemleri artık saniyeler içerisinde gerçekleşebiliyor. Ancak, mobil cihazlar üzerinden en sık kullanılan para transfer işlemlerinden EFT ve Havale ile gönderim yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı detaylar bulunuyor. Peki EFT ve Havale ile para transferinde nelere dikkat edilmeli? İşte IBAN'a para transferi işlemleriyle ilgili dört kritik nokta.
Havale işlemleri, aynı bankadaki farklı hesaplar arasında yapılan transfer işlemlerini ifade ederken, EFT ise iki farklı banka arasında para transferi için kullanılan yöntem olarak bilinmektedir. Hem EFT hem de Havale ile IBAN'a para transferi gerçekleştirirken, bazı önemli noktalara dikkat etmek kullanıcılar için fayda sağlamaktadır. Özellikle dolandırıcılık olaylarının artış göstermesi ve yüksek meblalarda belirsiz kaynaklardan gelen para trafiğini önlemek adına devlet çeşitli önlemleri sıklıkla devreye alarak vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. İşte IBAN'a para transferinde dikkat edilmesi gerekenler.
IBAN'A PARA TRANSFERİNDE BU NOKTALARA DİKKAT
IBAN Numaranızı Tekrar Kontrol Edin
Para transferi yapmadan önce IBAN numarasının eksiksiz ve doğru girildiğinden emin olun. Aksi halde:
Yanlış bir rakam bile paranızın farklı bir hesaba gitmesine neden olabilir.
Kopyala-yapıştır yaparken boşluk veya yanlış karakter eklenmediğini kontrol edin.
IBAN’ı alıcının teyit ettiği kaynaktan tekrar doğrulayın.
Alıcı Bilgilerini Eksiksiz Doğrulayın
Sadece IBAN doğru olmakla kalmamalı, aynı zamanda alıcının diğer bilgileri de eksiksiz olmalıdır:
Alıcının adı, soyadı, banka adı ve şube kodunu kontrol edin.
Yanlış veya eksik bilgi, transferin başarısız olmasına neden olabilir.
Mümkünse banka kayıtlarıyla bilgileri karşılaştırarak doğrulayın.
Açıklama Kısmını Boş Bırakmayın
Para transferi sırasında açıklama yazmak, işleminizin sorunsuz ilerlemesi için önemlidir:
Fatura veya kira ödemesi gibi işlemler için kısa ve net bir açıklama ekleyin.
Referans numarası veya ödeme detaylarını belirterek karışıklıkları önleyin.
Açıklama, anlaşmazlık durumunda işlemi takip etmenizi kolaylaştırır.
İşlem Ücretleri ve Döviz Kuru Farklarına Dikkat Edin
Özellikle farklı bankalar veya ülkeler arasında transfer yaparken şu noktaları göz önünde bulundurun:
Bankaların belirlediği işlem ücretlerini inceleyin.
Döviz kuru farklarının gönderdiğiniz miktarı nasıl etkileyebileceğini kontrol edin.
Alıcının eline geçecek net tutarı önceden hesaplayın.