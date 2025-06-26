2025 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru ücretleri ÖSYM tarafından kılavuzda açıklandı. Adayların, başvurularını geçerli kılabilmeleri için belirlenen ücreti banka aracılığıyla ya da ÖSYM’nin ödeme sistemi üzerinden yatırmaları gerekiyor.

Bu yılın KPSS başvuru ücreti, Genel Yetenek-Genel Kültür için 570, Alan Bilgisi sınavı için 350 TL olarak açıklandı.