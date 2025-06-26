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KPSS 2025 Lisans Başvuruları Başladı: Başvuru Nasıl Yapılır, Ne Zamana Kadar Devam Edecek?

KPSS 2025 Lisans Başvuruları Başladı: Başvuru Nasıl Yapılır, Ne Zamana Kadar Devam Edecek?

14:5526/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan 2025 KPSS başvuru süreci resmen başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına katılacak lisans mezunları, başvurularını ÖSYM’nin resmi internet sitesinden gerçekleştirebilecek.


BAŞVURU TARİHLERİ VE DETAYLAR

ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre KPSS lisans başvuruları 26 Haziran – 10 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise 23 – 24 Temmuz tarihlerinde geç başvuru hakkı tanınacak.




BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday işlemleri şifresiyle https://ais.osym.gov.tr/ adresine giriş yaptıktan sonra KPSS başvuru adımlarını takip ederek işlemlerini tamamlayabilecek. Başvuru sırasında sınav merkezleri, sınav oturum tercihleri ve kişisel bilgiler dikkatlice kontrol edilerek sisteme girilmeli.




2025 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru ücretleri ÖSYM tarafından kılavuzda açıklandı. Adayların, başvurularını geçerli kılabilmeleri için belirlenen ücreti banka aracılığıyla ya da ÖSYM’nin ödeme sistemi üzerinden yatırmaları gerekiyor.

Bu yılın KPSS başvuru ücreti, Genel Yetenek-Genel Kültür için 570, Alan Bilgisi sınavı için 350 TL olarak açıklandı.

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