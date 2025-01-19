Kurum değiştiren sözleşmeli personel yıllık izin kullanabilir mi?

Bu personelin görevden uzaklaştırılması ile disipline aykırı fiil ve hallerin gerçekleşmesi durumundadevlet memurlarının tabi olduğu hükümler uygulanacaktır. Ancak, kademe ilerlemesinin durdurulması ve üstü ceza verilmesini gerektiren fiil ve hâllerde disiplin kurulunun kararı alınarak sözleşmeli personelin görevine, atamaya yetkili amirin onayı ile son verilecektir.

Sözleşmeli personel, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.