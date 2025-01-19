Kamuda çalışan binlerce sözleşmeli personelin yıllık izin hakkı konusunda Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan önemli bir tavsiye kararı geldi. Peki sözleşmeli personelin yıllık izni devrediyor mu? Kurum değiştiren sözleşmeli personel yıllık izin kullanabilir mi? İşte sözleşmeli personelin haklarına ilişkin bilgiler.
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kurum değiştiren sözleşmeli kamu personelinin yıllık izin hakkına ilişkin önemli bir tavsiye kararını verdi.
Kurum değiştiren sözleşmeli personel yıllık izin kullanabilir mi?
KDK'nin kararına göre, 2016 ile 2024 arasında polis memuru olarak görev yapan bir kamu personeli, KPSS ile Yalova'ya sözleşmeli sağlık teknikeri olarak atandı. Daha önce de kamu görevinde bulunduğunu belirterek tarafına yıllık izin tanımlanmasını talep eden kişi, "yeni atandığı kurumda henüz bir yılını tamamlamadığı" gerekçesiyle olumsuz yanıt aldı.
Yıllık izin hakkından faydalanmak isteyen kişi, Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu. KDK, incelemesi sonucu başvuruyu kabul ederek, başvurucunun yıllık izin hakkından faydalandırılması gerektiği yönünde Yalova Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne tavsiyede bulunulmasını kararlaştırdı.
Başvurucunun daha önce de kamu görevinde bulunduğuna işaret edilen kararda, "Önceki hizmetlerin dikkate alınarak izin haklarının belirlenmesi gerektiği anlaşıldığından ilgili idarenin aksi yönde tesis ettiği işlemlerin hukuka ve hakkaniyet ilkelerine uygun olmadığı kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verildi.
İşte sözleşmeli personel hakları.
26.01.2023 tarihinden sonra göreve başlayan sözleşmeli personel;
Atandıkları tarihten sonra kurumlarında 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar 30 gün içinde talepte bulunmaları halinde aynı yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atanacaklar ve en az 1 yıl daha aynı yerde görev yapacaklardır.
Personel, can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere 3 yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır. (Aile birliği vb. mazeret atamaları dahil)
Bu personelin görevden uzaklaştırılması ile disipline aykırı fiil ve hallerin gerçekleşmesi durumundadevlet memurlarının tabi olduğu hükümler uygulanacaktır. Ancak, kademe ilerlemesinin durdurulması ve üstü ceza verilmesini gerektiren fiil ve hâllerde disiplin kurulunun kararı alınarak sözleşmeli personelin görevine, atamaya yetkili amirin onayı ile son verilecektir.
Sözleşmeli personel, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
Sözleşmesini; Öğrenim durumu itibariyle unvan değişikliği yapanlar ile Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.
İzinler;
Bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir.Sözleşme döneminde kullanılmayan izinler, sözleşmenin devamı halinde müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin hakları düşer.
Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir.
Sözleşmeli personele, çocuğunu emzirmesi için ücretli doğum izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.
Sözleşmeli personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde on gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde ve her olay için yedi gün ücretli mazeret izni verilir.
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan ve doğrudan radyasyona maruz kalan sözleşmeli personele ilgili mevzuatı uyarınca ücretli sağlık izni verilir.
Sözleşmeli personele; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar ücretli mazeret izni verilir.
Yıllık izin hakkı bulunmayan sözleşmeli personele bu maddede belirtilen haller dışındaki mazeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda on günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilir.
Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen sözleşmeli personel ile sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde sözleşmeli personel olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir.
Sözleşmeli personelin, bakmakla yükümlü olduğu veya sözleşmeli personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine üç aya kadar ücretli izin verilir.
Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir.