Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu. e-Devlet burs ve kredi başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Kimler başvurabilir? İşte KYK E-Devlet burs başvuru giriş ekranı.
2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları alınmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından sosyal medya hesabı üzererinden yapılan paylaşımda başvuruların başladığı ve son başvuru tarihinin 17 Ekim saat 23:59 olduğu duyuruldu. Peki KYK burs ve kredi başvurusu nereden ve nasıl yapılır, kimler başvurabilir?
2025-2026 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl yayımlanan takvime göre alınan KYK burs ve kredi başvuruları başladı.
KYK burs başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Başvurular 17 Ekim Cuma günü saat 23.59'da sona erecek.
BAKAN BAK DUYURDU
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu.
Bakan Bak, sosyal medya hesabı üzerinden, "Sevgili Gençler;
GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı.
Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 17 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz.
Her zaman söylediğimiz gibi: #GSBHEPYANINDA!" ifadelerine yer verdi.
KİMLER BAŞVURABİLİYOR?
2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler, eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında yüksek öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabiliyor.
KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?
2024-2025 eğitim döneminde öğrencilere ödenen KYK kredi ve burs miktarları şöyle;
Lisans (ve ön lisans) öğrencilerine aylık 3.000 TL,
Yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL,
Doktora öğrencilerine ise 9.000 TL.
Başvuruda dikkat edilmesi gerekenler
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin e-Devlet şifresi alması veya e-Devlet giriş yöntemlerinden birine sahip olması gerekiyor.
Başvurmak isteyen öğrencilerin öğrenim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden e-Devlet’e aktarılıyor. Dolayısıyla öğrencilerin başvuru sırasında sorun yaşamamak adına e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerini kontrol etmesi önem taşıyor. Öğrenim bilgileri doğru olmayan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek öğrenim bilgilerinin YÖKSİS üzerinden düzeltilmesini talep etmesi gerekiyor.
Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacağı için bu öğrencilere burs/kredi verilemeyecek.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilecek bursun başvuru işlemleri kısa bir zaman sonra başlayacak.
KYK burs başvuruları açıklanacak tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet’e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.
Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.