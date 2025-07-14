LGS 2025 e- okul tercih ekranı açıldı! LGS tercih süreci 14 Temmuz bugün başlıyor, öğrenciler tercih işlemlerini e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek. Tercihler için MEB tarafından belirlenen adımlar ve haklar netleşti. Peki, LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, kaç tercih hakkı var? e-okul giriş nasıl yapılır? E okul LGS başvuru ekranı nasıl açılır? İşte lise tercihlerine ilişkin tüm ayrıntılar...
2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih süreci 14 Temmuz itibarıyla başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açılan tercih ekranı sayesinde, sınava giren binlerce öğrenci, aldıkları sözel ve sayısal puanlara göre lise tercihlerini yapmaya başlayacak. Tercih sürecinde öğrencilere rehberlik etmek amacıyla MEB tarafından geliştirilen LGS Tercih Robotu da kullanıma sunuldu. Bu dijital araç sayesinde öğrenciler, bulundukları il, ilçe ve okul türlerine göre listeleme yapabilecek, ayrıca geçtiğimiz yılın yüzdelik dilimlerini inceleyerek tercihlerini daha bilinçli şekilde oluşturabilecek. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılır?
LGS TERCİHLERİ BAŞLADI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 LGS takvimi sonrasında LGS tercihleri için tarihler belli oldu.
Buna göre; 2025 LGS tercihleri 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
LGS TERCİHLER NEREDEN YAPILACAK?
https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüklerinden yapılabilecek. Ancak tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Aksi halde tercih başvurusu geçersiz sayılacak.
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KAÇ GRUPTA TERCİH YAPILACAK?
LGS puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapılabilecek. LGS'ye girmeyenler Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabilecek.
E OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Tarayıcıdan https://e-okul.meb.gov.tr adresine gidin.
“Veli Bilgilendirme Sistemi” bölümünü seçin.
Öğrencinin:
T.C. Kimlik Numarası
Okul Numarası
Nüfusa kayıtlı olduğu il, doğum tarihi vb. bilgileri girin.
“Giriş” tuşuna basın.
YEREL YERLEŞTİRME, MERKEZİ YERLEŞTİRME DETAYLARI
Adaylar, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapabilecek. Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabilecek. Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek.
Yerel yerleştirme tercihlerinde ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 5 okul tercih edebilecek. Tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek.
YEREL YERLEŞTİRME TERCİH EKRANINDAKİ;
Yeşil renk, "Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanında yer alan okulları,
Mavi renk, "Komşu Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresine göre komşu kayıt alanında yer alan okulları,
Kırmızı renk, "Diğer" ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve komşu kayıt alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtecek.
2025 LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler için sınavla öğrenci alan liselerin ekranı açılacak. Buradan da il ya da ilçe sınırı olmadan 10 tane okul seçilebilir. Sınava katılmayanlara bu ekran açılmayacak.
LGS TERCİH SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme tercih sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.