LGS LİSE İL İL TABAN PUANLARI 2025: LGS 150, 175, 200, 220, 250, 275, 300 puanla hangi liseye gidilir?

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 15 Haziran Pazar günü uygulanacak. Öğrenciler, sınav sonrası net sayılarına göre puanlarını hesaplamaya başlayacak. Sınavda 3 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü sistemde, puan hesaplaması için her testin ağırlığı ayrı ayrı dikkate alınıyor. Öte yandan tercih döneminde kullanılacak Anadolu, Fen ve İmam Hatip liselerine ait taban puanlar da merak konusu. Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılına ait yeni taban puan listesini henüz açıklamazken, adaylar 2024 verilerini referans alarak tahmini tercih planlaması yapabilir.
15 Haziran 2025’te gerçekleştirilecek LGS sınavı sonrası öğrenciler gözlerini puan hesaplamasına ve taban puanlara çevirecek. Sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götürürken, her dersin farklı katsayı ile değerlendirildiği puanlama sistemi uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımlayacağı 2025 yılı lise taban puanlarıyla öğrenciler tercih edebilecekleri okulları daha net görebilecek. Taban puanlar henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz yılın puanları bu süreçte adaylara yol gösterebilir.
LGS BARAJ PUANI VAR MI?
LGS için öğrencileri ilgilendiren bir baraj puanı bulunmuyor. Öğrenciler sınav puanına göre veya adrese dayalı olarak yerleştirme işlemi yapabiliyor.
LGS 150, 175, 200, 220, 250, 274, 300 PUANLA HANGİ LİSEYE GİDİLİR?
Öğrencilerin puanları sınavın hemen ardından, hesaplamalarla şekillenmeye başlayacak. Ancak tercih kılavuzu sınavdan sonra yayımlanacak ve adaylar bu listelere göre işlemlerini gerçekleştirebilecek. 11 Temmuz 2025 tariihnde tercihlere esas kontenjan tabloları ilan edilecek.
Ancak öğrenciler 2025 taban puanlarını ve kontenjanlarını paylaşana kadar 2024 listesinden fikir edilebilir.
LGS PUAN HESAPLAMA
LGS puan hesaplaması, ilk olarak doğru ve yanlış cevap sayısının belirlenmesi ile başlar. Kurallara göre her üç yanlış cevap, bir doğru cevabı götürür. Buna bağlı olarak her test için net sayıları bulunur. Netler; doğru sayısından yanlışların üçte biri çıkarılarak bulunur.
Net sayıları, ortalama başarı ve standart sapma gibi verilere göre dönüştürülerek standart puanlara (SP) çevrilir. Her testin standart puanı, o teste ait katsayıyla çarpılır. 2025 yılında bu katsayılar; Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinde 4; İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Yabancı Dil testlerinde ise 1 puandır.
Tüm testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak LGS puanı elde edilir. Bu puan, öğrencinin başarı sıralamasını ve yüzdelik dilimi için kullanılır.
LGS'de bir de Okul Başarı Puanı olan OBP ile yapılan yerleştirme puanı bulunuyor. Merkezi sınav puanının yüzde 80'i ve okul başarı puanının yüzde 20'si alınarak hesaplanır. Yerleştirme Puanı = (Merkezi Sınav Puanı x 0.8) + (OBP x 0.2)
Formül:
1* X testi ham puanı = Öğrencinin X testindeki doğru sayısı − Öğrencinin X testindeki yanlış sayısı / 3
2* Standart Puan (SP) = 10 × (X testi ham puanı - X testin ham puan ortalaması) / X testin standart sapması + 50
3* X testi ağırlıklı standart puanı = X testinden alınacak standart puan × X testi ağırlıklı katsayısı
4* Toplam Ağırlıklı Standart Puan = Türkçe Testi Ağırlıklı Standart Puanı + Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı + Fen Bilimleri Testi Ağırlıklı Standart Puanı + T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testi Ağırlıklı Standart Puanı + Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi Ağırlıklı Standart Puanı + Yabancı Dil Testi Ağırlıklı Standart Puanı