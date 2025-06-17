LGS merkezi sınavı sona erdi. 1 milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav iki oturumda tamamlandı. 2025 LGS sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak. Peki liselere yerleştirmeler ne zaman yapılacak? LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bugün yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 15 Haziran’da tamamlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sorunsuz bir şekilde tamamlanan sınava bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvurdu.
Merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda yapıldı.
Sınav 09.30'da başladı. Birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.
İkinci oturum ise saat 11.30'da başladı. Öğrenciler bu oturumda 80 dakikada matematik ve fen bilimlerinden 40 soruyu yanıtladı. Sınavın saat 12.50'de sona ermesinin ardından merkezi sınavın iki oturumu da tamamlanmış oldu.
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025'te "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak?
Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.
LGS yerleştirmeye esas 1 ve 2'nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos arasında gerçekleştirilecek.