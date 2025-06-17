Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bugün yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 15 Haziran’da tamamlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sorunsuz bir şekilde tamamlanan sınava bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvurdu.