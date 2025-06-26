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Okul bittikten sonra diploma ne zaman verilir?

Okul bittikten sonra diploma ne zaman verilir?

17:1026/06/2025, Perşembe
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<p>Lise diploması ne zaman verilir, nereden alınır?</p>
Lise diploması ne zaman verilir, nereden alınır?

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül 2024’te başlamıştı. Birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım Kasım 2024’te, ikinci dönemdeki ara tatil 31 Mart-4 Nisan 2025’te yapıldı. 20 Haziran'da ise karneler alındı. Şimdi liselerden mezun olan öğrencilerin gözü diploma verilecek tarihlerde. Peki, lise diplomaları ne zaman verilecek?

2024-2025 eğitim öğretim dönemi 9 Eylül 2024'te başladı. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 11-15 Kasım 2024'te yaptı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili de 20 Ocak Pazartesi günü başladı ve 31 Ocak Cuma günü sona erdi. Peki 2025 Lise diploması ne zaman verilir, nereden alınır?

İkinci dönemin 3 Şubat'ta başlamasının ardından ikinci ara tatil 31 Mart Pazartesi günü başladı ve 4 Nisan Cuma günü sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 20 Haziran'da karne alarak yaz tatiline başladı. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde mezun olacak öğrenciler de lise diplomalarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. İşte, konuya dair detaylar.

Lise diploması ne zaman verilir, nereden alınır?

Lise mezuniyet belgesi için araştırmalara başlayan öğrenciler e-Devlet üzerinden belgelerine ulaşabilir.

e-devlet internet sitesinden T.C kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Ardından arama çubuğuna "lise mezuniyet belgesi" yazarak diploma bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

Sağ üst kısımda yer alan "Barkodlu Belge Oluştur" u tıklayarak belgenizi oluşturun ve çıktısını alarak gerekli makamlara ulaştırabilirsiniz.

Kağıt baskı diplomaların teslimi, okulların iş durumu ve işleyiş planına göre her okula göre farklılık gösterebilir.

Bu konuda bilgi almak için ilgili okullarla iletişime geçilmesi gerekiyor.

#MEB
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Okul bittikten sonra diploma ne zaman verilir?