Sağ üst kısımda yer alan "Barkodlu Belge Oluştur" u tıklayarak belgenizi oluşturun ve çıktısını alarak gerekli makamlara ulaştırabilirsiniz.

Kağıt baskı diplomaların teslimi, okulların iş durumu ve işleyiş planına göre her okula göre farklılık gösterebilir.

Bu konuda bilgi almak için ilgili okullarla iletişime geçilmesi gerekiyor.