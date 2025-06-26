Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile ilgili yaşanan gelişmeler kamuoyunun gündemine oturmuştu. Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Şahinler Anadolu Lisesi’nde meydana gelen bir olay, hem öğrenci hem de veli cephesinde tedirginliğe neden oldu. Bu gelişmenin ardından “2025 LGS iptal mi olacak?” ve “Sınav yeniden mi yapılacak?” soruları pek çok kişinin merak konusu haline geldi. Bakan Yusuf Tekin, yaklaşık 1 milyon öğrencinin katıldığı LGS sınavına ilişkin soruların sızdırıldığı iddiaları hakkında açıklama yaptı. Peki, LGS iptal edilecek mi? İşte konuya ilişkin son gelişmeler

1 /5 Son yaşanan olayların ardından "LGS yeniden yapılacak mı, iptal edilecek mi?" soruları gündeme taşındı. İddiaya göre, LGS sınavında bir salonda soru kitapçıkları yanlış şekilde dağıtıldı. Bu durum üzerine bazı veliler savcılığa başvurdu ve Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı. Peki, LGS’ye dair nasıl bir karar alınacak? İşte merak edilen ayrıntılar...

2 /5 LGS İPTAL EDİLECEK Mİ?

LGS'nin yeniden yapılması ve iptal olması gibi süreçler zor ihtimaller arasında yer alıyor. Süreç, Milli Eğitim Bakanlığı'nın vereceği kararla birlikte tam anlamıyla şekillenmiş olacak.

3 /5 İDDİA NEYDİ?

Velilerden Salih Bilge, “Çocuğum 2 gündür ağlıyor, teselli etmeye çalışıyorum. Hatta öğrenciler o esnada polisin bile sınıfa geldiğini söylüyor. Çocuklar ilk oturumdan ağlayarak çıktılar. İkinci oturuma da ağlayarak girdiler. CİMER’e, Nilüfer Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve sonrasında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Talebimiz mağdur öğrencilere yeni bir sınav yapılması” diye konuştu. Veli Sevcan Egemen ise “İlk sınava girmişler, 15 dakika geçtikten sonra gözetmenden biri sınav kitapçıklarını yanlış dağıttığını bildirmek için aşağı iniyor. Salon başkanı soru kitapçıklarını geri alıyor ve işaretleme yaptılarsa silmelerini istiyor. Tekrar doğru bir şekilde dağıtıyor ama farklı kitapçıklar, farklı çocuklara gelmiş oluyor” dedi.

4 /5 BAKAN TEKİN'DEN LGS AÇIKLAMASI

Bakan Yusuf Tekin, yaklaşık 1 milyon öğrencinin katıldığı LGS sınavına ilişkin soruların sızdırıldığı iddialarını yalanladı.

▪️ LGS sınavında soru kitapçığımız, bizim arzu ettiğimiz saatten daha önce açıklandı. ▪️ Fakat sabah sınav başlayıp, sınav tamamlandıktan 1 saat sonra, 11.57'de sosyal medyada paylaşılıyor. ▪️ Sınavın güvenliğini riske edecek bir durum söz konusu değil. Biz o yayını yapan kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunduk.



