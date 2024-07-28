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Nico Williams kimdir?

13:51 - 28/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
<p>Nico Williams kimdir, nereli kaç yaşında futbol kariyeri</p>
Nico Williams kimdir, nereli kaç yaşında futbol kariyeri

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'nin ayrılmasıyla oluşan inanılmaz büyüklükteki boşluğu doldurmak için Athletic Bilbao forveti Nico Williams'ı renklerine bağlamak istiyor. Nicholas Williams Arthuer, 2002 yılanda, La Liga takımlarından Athletic Bilbao'da kanat pozisyonunda görev yapan Gana asıllı İspanyol millî futbolcu. Nico Williams'ın hayatı, biyografisi ve futbol kariyeri.

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Nico Williams, genç yaşına rağmen büyük bir potansiyele sahip, hızlı ve yetenekli bir futbolcu. İspanyol futbolunun geleceği olarak görülüyor ve kariyerinde daha birçok başarıya imza atacağı düşünülüyor.

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Nico Williams kimdir?

Nicholas Williams Arthuer, 17 Temmuz 2002 tarihinde Pamplona-İspanya’da doğdu. La Liga takımlarından Athletic Bilbao'da kanat pozisyonunda görev yapan Gana asıllı İspanyol millî futbolcu.

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Athletic Bilbao'nun Parlayan Yıldızı: Nico Williams, kardeşi Iñaki Williams ile birlikte Athletic Bilbao'nun genç ve yetenekli oyuncularından biri. Kanat mevkiinde görev yapıyor ve çabukluğu, dribbling becerileri ve etkili ortalarıyla dikkat çekiyor.

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Nico Williams altyapı kariyeri

2012–2013 Osasuna

2013–2019 Athletic Bilbao

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Nico Williams profesyonel kariyeri

Yıllar Takım Maç (Gol)

2019–2020 Basconia 3 (0)

2020–2021 Bilbao Athletic 24 (9)

2021– Athletic Bilbao 50 (3)

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