2024-2025 eğitim öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, ara tatiller ve yarıyıl tatili ile ilgili detaylar belli oldu. Öğrenciler ve veliler, tatil planlarını yaparken bu tarihlere dikkat etmeli.
2024-2025 eğitim öğretim yılı MEB takvimi: Ara tatiller ve yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Öğrenciler ve veliler için merak konusu olan 2024-2025 eğitim öğretim yılı tatilleri belli oldu. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, öğrenciler yıl boyunca çeşitli aralarda tatil yapma fırsatı bulacaklar. Peki, ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...
Okullar Ne Zaman Açılacak?
2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlama tarihi için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Yeni eğitim öğretim yılı, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak.
Ara Tatiller Ne Zaman?
Ara tatiller, öğrencilerin yoğun ders temposuna kısa bir mola vermeleri için belirlenmiştir. 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil Kasım ayında gerçekleşecek. İkinci ara tatil ise Nisan ayında yapılacak.
Birinci Ara Tatil: 11 Kasım 2024 Pazartesi - 15 Kasım 2024 Cuma
İkinci Ara Tatil: 31 Mart 2025’te başlayıp, 4 Nisan 2025’e kadar sürecek.
Yarıyıl Tatili Ne Zaman Başlayacak, Ne Zaman Bitecek?
Yarıyıl tatili olarak da bilinen sömestr tatili, eğitim öğretim yılının ortasında öğrencilerin ve öğretmenlerin dinlenmesi için verilen uzun bir tatildir. 2024-2025 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili Ocak ayında başlayacak.
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025’te başlayacak ve 31 Ocak 2025’te sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025’te başlayacak.
Bu tarihler arasında öğrenciler, hem ilk dönemin yorgunluğunu atma hem de ikinci döneme hazırlık yapma fırsatı bulacaklar.
2024-2025 Eğitim Öğretim Okullar Ne Zaman Kapanacak?
2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak.