2024-2025 eğitim öğretim yılı MEB takvimi: Ara tatiller ve yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Öğrenciler ve veliler için merak konusu olan 2024-2025 eğitim öğretim yılı tatilleri belli oldu. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, öğrenciler yıl boyunca çeşitli aralarda tatil yapma fırsatı bulacaklar. Peki, ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...















