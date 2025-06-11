Veriler anlık iletiliyor





Sistem tarafından yapılan hız ihlali sorguları sonucunda, ihlal verileri trafik ekiplerine anlık olarak iletiliyor ve böylece kural ihlali yapan sürücülere yasal işlem uygulanıyor.

Yapay zeka teknolojisi sayesinde araçların rengi, markası ve modeli gibi veriler de otomatik olarak tanımlanabiliyor. Şerit sayısı belirlenerek hız ölçümü yapılan sistem, her hava koşulunda gündüz ve gece görev yapabiliyor. 2 saat içinde 1500 araç sorgulama kapasitesine sahip radar cihazı, otoyollar dahil olmak üzere tüm kara yollarında aktif şekilde kullanılıyor.

Daha önce ön plakası bulunmadığı için hız tespiti yapılsa da ceza uygulanamayan motosikletler, yeni sistemde radarın trafiğin akış yönünün tersine çevrilmesiyle ihlal yaptıklarında tespit edilip cezai işlem uygulanabiliyor.







