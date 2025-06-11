Yapay zeka destekli radar cihazları ve yüz tanıma özellikli yaka kameraları gibi son teknoloji ekipmanlarla, gün boyunca havadan ve karadan yaptıkları denetimlerle kara yollarında güvenliği sağlıyor. Radar dedektörü kullanana ise rekor ceza kesilecek. Peki, Radar uyarı cihazı kullanmak yasak mı, yasal mı? Radar dedektörü / tespit cihazı kullanmanın, araçta bulundurmanın cezası ne kadar 2025? İşte detaylar...
Tradikte denetimler sıkılaştı. Yapay zekalı radarlar otoyollarda araçların karşısına çıkıyor. Radar tespit uygulamasını kullananlara ağır cezalar veriliyor.
Radar uyarı cihazı kullanmak yasak mı?
Türkiye'de radar tespit cihazının sadece kullanımı yasak değil, bu radar dedektörleri veya uygulamalarına sahip olmak veya taşımak bile yasak. Türkiye'de uygulanan bu durum İsviçre, İrlanda ve Slovakya’da aynı şekilde uygulanıyor.
Radar tespit cihazı kullanmanın cezası ne kadar 2025?
Güncel verilere göre hız limitlerini aşmak yaygın trafik ihlalleri arasındadır. Radar cezası 2025 yılında şu şekilde belirlenmiştir: Radar tespit cihazı bulundurma 185.000 TL'dir.
Veriler anlık iletiliyor
Sistem tarafından yapılan hız ihlali sorguları sonucunda, ihlal verileri trafik ekiplerine anlık olarak iletiliyor ve böylece kural ihlali yapan sürücülere yasal işlem uygulanıyor.
Yapay zeka teknolojisi sayesinde araçların rengi, markası ve modeli gibi veriler de otomatik olarak tanımlanabiliyor. Şerit sayısı belirlenerek hız ölçümü yapılan sistem, her hava koşulunda gündüz ve gece görev yapabiliyor. 2 saat içinde 1500 araç sorgulama kapasitesine sahip radar cihazı, otoyollar dahil olmak üzere tüm kara yollarında aktif şekilde kullanılıyor.
Daha önce ön plakası bulunmadığı için hız tespiti yapılsa da ceza uygulanamayan motosikletler, yeni sistemde radarın trafiğin akış yönünün tersine çevrilmesiyle ihlal yaptıklarında tespit edilip cezai işlem uygulanabiliyor.
Yakalama kararı bulunan araçlar da tespit ediliyor
Yerli yazılımla geliştirilen sistem, hız ihlali yapan araçlara ait bilgileri de anlık olarak jandarma ekiplerine iletiyor. Ayrıca sistem, hakkında yakalama kararı bulunan araç sahiplerini tespit ettiğinde ekrana alarm vererek, ekiplerin olası şüphelilere anında müdahale etmesine olanak tanıyor.
Alkol, sürücü belgesi ve asayiş denetimi yapan ekipler, rutin kontroller sırasında "nitelikli taciz" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti.
Otoyolların güvenliği onlara emanet
Ankara-Niğde Otoyolu Gökçehüyük mevkisinde görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, yaptığı açıklamada, Otoyol Jandarmasının adli asayiş, motosiklet ile teknik inceleme ve denetim timlerinden oluştuğunu belirtti.
Otoyollarda meydana gelen olaylara ilk müdahaleyi Otoyol Jandarmasının yaptığını anlatan Ergün, "Toplum odaklı kolluk yaklaşımını benimsiyoruz. Sorumluluk bölgemizde 15 kilometrede bir tim görev yapacak şekilde planlama yaptık." dedi.
Yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi mi?
Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyarak 2025 Mayıs ayında TBMM’ye sunuldu. Teklif, 29 Mayıs 2025 tarihinde TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Ancak, kanunun yasalaşması için TBMM Genel Kurulu’nda onaylanması ve ardından Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Kanun teklifi henüz TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmedi ve Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Bu nedenle, yeni trafik cezaları şu an için yürürlüğe girmiş değil.
Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, istisna tutulan maddeler hariç tüm hükümler yayımlanma tarihinden itibaren 2 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu da, düzenlemenin Temmuz veya Ağustos 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanması durumunda, yeni trafik cezalarının Eylül veya Ekim 2025’te uygulanmaya başlayabileceği anlamına geliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni cezaların trafik kazalarını azaltmak ve güvenliği artırmak için tasarlandığını vurgularken, yürürlük tarihine ilişkin kesin bilginin Resmi Gazete yayımlanma süreciyle netleşeceğini belirtti.
Yeni zamlı trafik cezası tutarları 2025
Yeni düzenleme, trafik güvenliğini tehdit eden birçok ihlale yönelik ağır yaptırımlar getiriyor. İşte öne çıkan bazı cezalar:
Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden, bu amaçla araçtan inmek 180.000 TL
Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) 25000 TL
Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 50.000 TL
Alkollü araç kullanma cezası (üçüncü yakalanma) 150.000 TL
Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek 150.000 TL
Aracı plakasız kullanma 46.000 TL
Polislerin uyarısına ve işaretlere rağmen kaçanlara 200.000 TL
Drift atma cezası 140.000
Ehliyetsiz araç kullanma cezası 40.000 TL
Emniyet kemeri takmama cezası 2.500 TL
Hız sınırını 6-10 km/sa aşanlara 2.000 TL
Hız sınırını 11-15 km/sa aşanlara 4.000 TL
Hız sınırını 16-20 km/sa aşanlara 6.000 TL
Hız sınırınız 21-25 km/sa aşanlara 8.000 TL
Hız sınırını 26-35 km/sa aşanlara 12.000 TL
Hız sınırını 36-45 km/sa aşanlara 15.000 TL
Hız sınırını 46-55 km/sa aşanlara 20.000 TL
Hız sınırını 56-65 km/sa aşanlara 25.000 TL
Hız sınrını 66 km/s’ten fazla aşan sürücülere 30.000 TL
Kırmızı ışıkta geçme cezası 10.000 TL / 15.000 TL / 20.000 TL
Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler 140.000 TL
Takograf kartı kullanmayanlara veya manipülasyon yapanlara 75.000 TL
Hurdaya çıkarılmış aracı kullanmak 46.000 TL
Seyir halinde cep telefonu kullanma 5.000 TL
Sahte plaka kullanma cezası 140.000 TL
Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama 90.000 TL
Takip mesafesine uymama cezası 5.000 TL
Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası 150.000 TL
Sebepsiz el freninin çekilmesi, ani durması, kendi etrafında dönmesi 140.000 TL
Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46.000 TL