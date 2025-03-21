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Rayyan Baniya kimdir? Rayyan Baniya aslen nereli ve hangi takımlarda oynadı? Rayyan Baniya kariyeri

Rayyan Baniya kimdir? Rayyan Baniya aslen nereli ve hangi takımlarda oynadı? Rayyan Baniya kariyeri

19:1721/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Rayyan Baniya'nın A Milli Futbol Takımı kadrosuna dahil edildiği açıklandı. Bu gelişmenin ardından futbolcunun kariyeri hakkındaki bilgiler de araştırılmaya başlandı. Rayyan Baniya kimdir? Hangi takımlarda oynadı ve aslen nerelidir? gibi soruların yanıtlarını ve futbolcunun biyografisini sizler için derledik.

Özellikle son dönemde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç stoper Rayyan Baniya, A Milli Futbol Takımı'nda kadroya dahil edildi. Milli takıma çağırılmasının ardından kariyeri hakkındaki bilgiler de araştırılmaya başlandı. Sezon başında Trabzonspor'dan Palermo'ya transfer olan Rayyan Baniya, Macaristan ile oynanacak rövanş maçı öncesinde A Milli Takım kadrosunda yer alarak antrenmalara başladı. İşte Rayyan Baniya'nın kariyeri.

Rayyan Baniya kimdir?


Rayyan Baniya, 18 Şubat 1999 tarihinde Beninli bir baba ve Türk bir annenin çocuğu olarak İtalya'da doğdu. Stoper mevkiinde oynayan 26 yaşındaki Benin asıllı Türk futbolcu Baniya, sezon başında Trabzonspor'dan kiralık olarak Serie B ekiplerinden Palermo'ya transfer olmuştur. Annesi Türk olan Rayyan Baniya, A Milli Takım'da yerli statüsünde forma giyiyor.

Hangi takımlarda oynadı?


Modena U17

-Verona U19

-Mantova

-Verona

-Renate

-Fatih Karagümrük

-Trabzonspor

-Palermo





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