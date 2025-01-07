İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşım oldukça kolay ve çeşitli seçenekler sunuyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'na metro, taksi, otobüs gibi ulaşım seçenekleri bulunuyor. İşte Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşım için seçenek ve güzergahlar...
Sabiha Gökçen Havalimanı Nerede?
Pendik ilçesine bağlı Kurtköy'de bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı, her gün yüzlerce uçuşa ev sahipliği yapmaktadır. Kadıköy'e 40 kilometre, Taksim'e 50 kilometre uzaklıkta bulunmakla birlikte TEM otoyolu üzerinden ulaşım sağlamak mümkündür. Merkezi bir noktada olmasından dolayı Sabiha Gökçen Havalimanı'na kısa süre içerisinde ulaşılmaktadır. Özel araç ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelecek olanlar, GPS ile yol tarifi alabilmektedir.
METRO İLE SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NA NASIL GİDİLİR?
İstanbul’un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı’na Kadıköy–Kartal–Pendik (Tavşantepe) Metro Hattı’nın devamı sağlanarak doğrudan raylı sistemle güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün
Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 12 dakika, Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası seyahat süresi 42 dakika, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika oldu.
OTOBÜS İLE SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NA NASIL GİDİLİR?
İstanbulkart kullanarak E10 otobüslerine binerek Sabiha Gökçen'e kısa süre içerisinde gelebilmek mümkündür. İstanbulkart'ı olmayanlar, nakit ödeme yapabilmektedir. Avrupa yakasından gelecek olanlar için Marmaray ile ulaşım son derece rahat ve kolay olmaktadır. Ayrılık Çeşmesi durağında inerek E10 ve E11 İETT otobüslerine binmek gerekmektedir. Sabiha Gökçen'e metro ile ulaşım sağlanabilmektedir. M10 Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ile de Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşılabilir.
İZMİT OTOGAR’DAN GÜNDE 42 SEFER
Sabiha Gökçen Havalimanı’na her gün hat 250 ile günde gidiş - dönüş 42 sefer düzenleniyor.
Yolcuların rahat, konforlu ve temiz bir yolculuk yapabilmesi için özel dezenfekte edilmiş araçlarla havalmanı yolculukları tamamlanıyor. Saat başı hareket eden otobüs ekspres hat olarak seferin gerçekleştiriyor. Belirli duraklar haric yolcu alımı yapmayarak hızlı bir ulaşım sağlıyor.