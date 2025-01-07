OTOBÜS İLE SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NA NASIL GİDİLİR?





İstanbulkart kullanarak E10 otobüslerine binerek Sabiha Gökçen'e kısa süre içerisinde gelebilmek mümkündür. İstanbulkart'ı olmayanlar, nakit ödeme yapabilmektedir. Avrupa yakasından gelecek olanlar için Marmaray ile ulaşım son derece rahat ve kolay olmaktadır. Ayrılık Çeşmesi durağında inerek E10 ve E11 İETT otobüslerine binmek gerekmektedir. Sabiha Gökçen'e metro ile ulaşım sağlanabilmektedir. M10 Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ile de Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşılabilir.