Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Sağlık Bakanlığı işçi alımı Adana kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı işçi alımı Adana kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

14:2226/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Sağlık Bakanlığı Adana kura işçi alımı sonuçları</p>
Sağlık Bakanlığı Adana kura işçi alımı sonuçları

Sağlık Bakanlığı'nın Adana için de sürekli işçi alımları, Türkiye genelinde gerçekleştirilen alımların bir parçasıdır. Kuraya katılacaklar için nihai aday listesi İŞKUR üzerinden açıklandı. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı Adana kurası ne zaman çekilecek? İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı Adana kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı Adana kura sonuçları sorgulanıyor. Toplamda 3658 sürekli işçi alımı yapılacak olup nihai aday listesi duyuruldu. Şimdi ise gözler Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarının açıklanma tarihine çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı Adana kurası ne zaman çekilecek? İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı Adana kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Tarih: 27 Mayıs 2025 Salı

Yer: Ankara

Saat: 09:00 – 18:00 arası

Yayın: Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacaktır.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı Adana kura çekilişi canlı izle

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları aynı gün saat 22:00 itibarıyla https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinde ilan edilecektir. 

Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı Nihai Liste Açıklandı Mı?

Başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınmıştır. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, kuraya katılmaya hak kazanan adayların yer aldığı nihai liste yayınlandı. Adaylar, İŞKUR e-şube üzerinden "İş Başvurularım" sekmesine girerek "Nihai Aday Listesi" bağlantısından listelere ulaşabilirler.

Kura çekimi sonucunda asil ve yedek adaylar belirlenecektir. Asil olarak seçilen adaylar, gerekli belgeleri belirtilen tarihlerde ilgili kurumlara teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen veya şartları sağlamayan adayların yerine yedek adaylar davet edilecektir.

Sağlık Bakanlığı işçi kurası sonuçları ve atama süreciyle ilgili tüm duyurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır; bu ilanlar tebligat yerine geçecektir.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro dağılımı

Temizlik Görevlisi: 3.170 kişi

Klinik Destek Elemanı (Hastane): 242 kişi

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 240 kişi

Aşçı: 6 kişi 

#Sağlık Bakanlığı
#işkur
#işçi alımı kurası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025: YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TYT - AYT - YDT