Sağlık Bakanlığı'nın Adana için de sürekli işçi alımları, Türkiye genelinde gerçekleştirilen alımların bir parçasıdır. Kuraya katılacaklar için nihai aday listesi İŞKUR üzerinden açıklandı. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı Adana kurası ne zaman çekilecek? İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı Adana kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı Adana kura sonuçları sorgulanıyor. Toplamda 3658 sürekli işçi alımı yapılacak olup nihai aday listesi duyuruldu. Şimdi ise gözler Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarının açıklanma tarihine çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı Adana kurası ne zaman çekilecek? İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı Adana kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Tarih: 27 Mayıs 2025 Salı
Yer: Ankara
Saat: 09:00 – 18:00 arası
Yayın: Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacaktır.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı Adana kura çekilişi canlı izle
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları aynı gün saat 22:00 itibarıyla https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı Nihai Liste Açıklandı Mı?
Başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınmıştır. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, kuraya katılmaya hak kazanan adayların yer aldığı nihai liste yayınlandı. Adaylar, İŞKUR e-şube üzerinden "İş Başvurularım" sekmesine girerek "Nihai Aday Listesi" bağlantısından listelere ulaşabilirler.
Kura çekimi sonucunda asil ve yedek adaylar belirlenecektir. Asil olarak seçilen adaylar, gerekli belgeleri belirtilen tarihlerde ilgili kurumlara teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen veya şartları sağlamayan adayların yerine yedek adaylar davet edilecektir.
Sağlık Bakanlığı işçi kurası sonuçları ve atama süreciyle ilgili tüm duyurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır; bu ilanlar tebligat yerine geçecektir.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro dağılımı
Temizlik Görevlisi: 3.170 kişi
Klinik Destek Elemanı (Hastane): 242 kişi
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 240 kişi
Aşçı: 6 kişi