Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası illere göre yapılırken saat 18.00 itibariyle tamamlandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı Giresun isim listesi asıl ve yedekler belli oldu. İşte Sağlık Bakanlığı Giresun işçi alımı kura sonuçları listesi asıl ve yedek isim listesi.

1 /13 Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları belli oldu. Başvuru yapan binlerce aday kura çekimine odaklandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, 27 Mayıs 2025 Salı günü Ankara'da noter huzurunda canlı olarak gerçekleşti. Kura, Bilkent Yerleşkesinde noter katılımı ve tespiti ile canlı yayınlandı. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı Giresun kura sonuçları asil ve yedek isim listesi.

2 /13

3 /13

4 /13

5 /13

6 /13

7 /13

8 /13

9 /13

10 /13

11 /13

12 /13