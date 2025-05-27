Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi bugün gerçekleşiyor ve toplamda 3.658 sürekli işçi alımı yapılıyor. Nihai liste de belli oldu. Kura çekimi canlı yayında yapılacak. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı izle linki.
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında Türkiye genelinde 3.658 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Bu alım için başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden alındı. Sağlık Bakanlığı 3 Bin 658 işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi bugün açıklanıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi saat kaçta, sonuçlar nereden ve nasıl öğrenilir? İşte, detaylar.
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2025 için ilk işçi alımı çekilişi Adana ile başladı. Noter huzurunda Ankara'da gerçekleşen olan işçi alımı kurası, canlı yayın ile kamuoyu önünde tamamlanacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları canlı yayın ile Youtube üzerinden kamuoyuna duyuruluyor. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecek olan Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekilişi, bakanlığın resmi Youtube hesabı üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi canlı yayını, 10.00 itibariyle Youtube üzerinden erişimde yer alacak. Adaylar, aşağıdaki ekran üzerinden canlı yayını anbean takip edebilecek. Yayın çalışmaz ise bir alttaki linke tıklayabilirsiniz.
Sağlık Bakanlığı kura çekimini canlı takip etmek için:
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NEREDEN CANLI İZLENİR?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı için adaylar, Kura çekilişini Bakanlığımız YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak izleyebileceğinden, kuraya ayrıca katılımcı alınmayacaktır.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sırası nasıl olacak?
Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. İşte, illerin Kura çekiliş sırası:
İllerin Kura çekiliş sırası: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce ili, Merkez Teşkilatı.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLARI NEDİR?
Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (05/05/1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.