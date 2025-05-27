Sağlık Bakanlığı'nın 3.658 sürekli işçi alımı kura çekimi, 27 Mayıs 2025 Salı günü saat 10:00'da başladı ve 18:00'da tamamlandı. Kocaeli için temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi kadroları için kura çekilişi de bu süreçte yapıldı. İşte Sağlık Bakanlığı Kocaeli işçi alımı kurası sonuçları asil ve yedek isim listesi.