Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Sağlık Bakanlığı Kocaeli işçi alımı kurası sonuçları asil ve yedek isim listesi

Sağlık Bakanlığı Kocaeli işçi alımı kurası sonuçları asil ve yedek isim listesi

17:2127/05/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Kocaeli Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası</p>
Kocaeli Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası

Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 3.658 sürekli işçi alımı yapmakta. 5 Mayıs - 9 Mayıs 2025 tarihleri arasında başvuruları alınan Sağlık Bakanlığı Kocaeli işçi alımı kura çekilişi yapıldı. İşte Sağlık Bakanlığı Kocaeli temizli görevlisi, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi kura sonuçları asil ve yedek isim listesi.

Sağlık Bakanlığı'nın 3.658 sürekli işçi alımı kura çekimi, 27 Mayıs 2025 Salı günü saat 10:00'da başladı ve 18:00'da tamamlandı. Kocaeli için temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi kadroları için kura çekilişi de bu süreçte yapıldı. İşte Sağlık Bakanlığı Kocaeli işçi alımı kurası sonuçları asil ve yedek isim listesi.

#Kocaeli
#Sağlık Bakanlığı
#işçi alımı kurası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayram tatili kaç gün oldu? Kurban Bayramı tatili 4,5 gün mü 9 gün mü? Resmi açıklama