Sağlık Bakanlığı kura sonuçları Ordu işçi alımı asıl ve yedek isim listesi

Ordu sürekli işçi kurası çekildi. Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekilişi gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası illere göre yapılırken saat 18.00 itibariyle tamamlandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı Ordu isim listesi asıl ve yedek de belirlendi.