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Sağlık Bakanlığı kura sonuçları Ordu işçi alımı asıl ve yedek isim listesi

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları Ordu işçi alımı asıl ve yedek isim listesi

15:1528/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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<p>Ordu işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura sonuçları</p>
Ordu işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura sonuçları

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları netleşti. Sağlık Bakanlığı kura çekimi 27 Mayıs 2025 tarihinde Saat 10.00' da noter huzurunda canlı yayında gerçekleşti. Nihai isim listesinde yer alan adaylar arasından asıl ve yedek isimler belirlendi. İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları Ordu işçi alımı asıl ve yedek isim listesi.

Ordu sürekli işçi kurası çekildi. Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekilişi gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası illere göre yapılırken saat 18.00 itibariyle tamamlandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı Ordu isim listesi asıl ve yedek de belirlendi.

#Sağlık Bakanlığı
#işçi alımı
#Ordu kura sonuçları
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