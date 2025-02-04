Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:





"Bu işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde tutanak düzenlenmiş olup, gerekli incelemelerin yapılması ve ilgili işletmelere yönelik yasal işlemlerin başlatılması amacıyla tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilmiştir.

Vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasa dengesini sağlamak amacıyla denetimlerimizi yaygınlaştırarak sürdürecek; fahiş fiyat artışlarına hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz.Vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasa dengesini sağlamak amacıyla denetimlerimizi yaygınlaştırarak sürdürecek; fahiş fiyat artışlarına hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz."



