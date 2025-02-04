İstanbul'da bazı işletmeler simit fiyatları gayriresmi zamla 20 liradan satmaya başladı. Bu haberler üzerine Ticaret Bakanlığı yetkilileri harekete geçti. Gelişmenin ardından güncel simit ücreti de merak konusu oldu. Simit ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...
İstanbul'da alınan karar doğrultusunda simidin fiyatı 20 TL olarak belirlendi. Kocaeli'de ise 100 gramı 15 TL'den satılan simide zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bu işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde tutanak düzenlenmiş olup, gerekli incelemelerin yapılması ve ilgili işletmelere yönelik yasal işlemlerin başlatılması amacıyla tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilmiştir.
Vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasa dengesini sağlamak amacıyla denetimlerimizi yaygınlaştırarak sürdürecek; fahiş fiyat artışlarına hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz.Vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasa dengesini sağlamak amacıyla denetimlerimizi yaygınlaştırarak sürdürecek; fahiş fiyat artışlarına hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz."
SİMİT FİYATI NE KADAR?
Simitte resmi fiyatı 2024 yılında 12,5 lira olarak belirlenmişti. Son olarak 15 TL ile satıştaydı. Simit fiyatlarına zam yapılabilmesi için Ticaret Bakanlığı'ndan görüş alınması gerekiyor.