Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İstanbul'da bazı işletmeler simit fiyatları gayri resmi zam yaptı! Güncel simit fiyatı ne kadar?

İstanbul'da bazı işletmeler simit fiyatları gayri resmi zam yaptı! Güncel simit fiyatı ne kadar?

12:224/02/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

İstanbul'da bazı işletmeler simit fiyatları gayriresmi zamla 20 liradan satmaya başladı. Bu haberler üzerine Ticaret Bakanlığı yetkilileri harekete geçti. Gelişmenin ardından güncel simit ücreti de merak konusu oldu. Simit ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...

İstanbul'da alınan karar doğrultusunda simidin fiyatı 20 TL olarak belirlendi. Kocaeli'de ise 100 gramı 15 TL'den satılan simide zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:


"Bu işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde tutanak düzenlenmiş olup, gerekli incelemelerin yapılması ve ilgili işletmelere yönelik yasal işlemlerin başlatılması amacıyla tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilmiştir.

Vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasa dengesini sağlamak amacıyla denetimlerimizi yaygınlaştırarak sürdürecek; fahiş fiyat artışlarına hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz.Vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasa dengesini sağlamak amacıyla denetimlerimizi yaygınlaştırarak sürdürecek; fahiş fiyat artışlarına hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz."


SİMİT FİYATI NE KADAR?

Simitte resmi fiyatı 2024 yılında 12,5 lira olarak belirlenmişti. Son olarak 15 TL ile satıştaydı. Simit fiyatlarına zam yapılabilmesi için Ticaret Bakanlığı'ndan görüş alınması gerekiyor.

#simit
#simit ücreti
#simit fiyatı
#simit ne kadar

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücrete ara zam olacak mı? 2025 Temmuz ayı asgari ücret için zam beklentisi!