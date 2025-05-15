SWM Türkiye'de hangi modeller satışa sunulacak?





SWM'nin Türkiye'de satmakta olduğu tüm otomobillerinde benzinli motor bulunuyor. Ancak bu durum, Çin gibi ülkelerde değişiyor. Marka, bazı ülkelerde hibrit ve elektrikli otomobil satışı da gerçekleştiriyor. Bu otomobillerin Türkiye pazarına gelip gelmeyecekleri şimdilik belirsiz. Yılın sonlarına doğru Türkiye’de üretilen ilk SWM modelleri yollarda olacak.



