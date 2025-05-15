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Çinli otomobil devi Eskişehir'de üretim yapacak! İşte SWM Motors'a ait otomobil modelleri ve güncel fiyatları

Çinli otomobil devi Eskişehir'de üretim yapacak! İşte SWM Motors'a ait otomobil modelleri ve güncel fiyatları

Tuğba Güner
14:0215/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Türkiye'de üretim yapacağını duyuran otomobil devi SWM Motors, fabrikanın hangi şehirde yer alacağını açıkladı. Ayrıca üretime başlama tarihi, ilk üretilecek modeller ve yıllık kapasite de paylaşıldı. Çinli otomobil üreticisi SWM Motors, Eskişehir’de kuracağı fabrikada hibrit ve benzinli SUV modellerini yerli olarak üretmeye hazırlanıyor. Peki, SWM hangi otomobil modellerine sahip? SWM SWM G01, SWM G01F, SWM G03F, SWM G05 PRO model ve fiyat bilgisi haberimizde.

Çin merkezli otomobil markası SWM Motors, Türkiye'deki üretim planlarını netleştirdi. Eskişehir’de kurulacak otomobil fabrikasında üretim hazırlıkları hızla devam ederken, markanın Türkiye'de yerli üretime geçeceği tarih ve üretim hedefleri belli oldu.

SWM Motors Türkiye'de ne zaman üretime başlayacak?


SWM Motors Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu, HT Spor’un OtoSpor programında Yiğitcan Yıldız'a verdiği özel röportajda, Türkiye otomotiv sektörüne dair önemli bilgiler paylaştı. Azmanoğlu, SWM Motors’un 2025 yılı sonunda Eskişehir’de yerli otomobil üretimine başlayacağını duyurdu.

SWM Türkiye'de hangi modeller satışa sunulacak?


SWM'nin Türkiye'de satmakta olduğu tüm otomobillerinde benzinli motor bulunuyor. Ancak bu durum, Çin gibi ülkelerde değişiyor. Marka, bazı ülkelerde hibrit ve elektrikli otomobil satışı da gerçekleştiriyor. Bu otomobillerin Türkiye pazarına gelip gelmeyecekleri şimdilik belirsiz. Yılın sonlarına doğru Türkiye’de üretilen ilk SWM modelleri yollarda olacak.


SWM Türkiye Ticari Direktörü, fabrikanın üretim kapasitesinin ilk etapta yıllık 25 bin adet olarak belirlendiğini de kaydetti ve ilerleyen süreçte bu kapasitenin artırılacağını belirtti. Markanın plug-in hibrit ve benzinli SUV modellerinin Türkiye'de üretilerek ihraç edileceğini söyledi.

SWM otomobil modelleri ve fiyat listesi...

SWM G01


Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı

1.5L 132 HP, Benzinli Comfort, Manuel 1.290.000 TL

1.5L 132 HP, Benzinli Elite, Otomatik 1.710.000 TL


SWM G01F


Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı

1.5L 137 HP, Benzinli Premium, Otomatik 1.770.000 TL


SWM G03F


Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı

1.5L 108 HP, Benzinli Deluxe, Manuel 1.240.000 TL



SWM G05 PRO


Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı

1.5L 137 HP, Benzinli Deluxe, Manuel 1.490.000 TL

1.5L 137 HP, Benzinli Premium, Otomatik 1.770.000 TL


Urzema Holding ile ortaklık kurdu


Türkiye’ye SWM markasını getiren ATMO Group, yerli üretim için Urzema Holding ile ortaklık kurdu. Urzema Holding, başta ticari araç ekipmanları olmak üzere demiryolu ve savunma sanayi üretiminde uzmanlığıyla biliniyor.

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