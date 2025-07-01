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Taksim-Şişhane metrosu açıldı mı?

Taksim-Şişhane metrosu açıldı mı?

15:121/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçede düzenlenmesi planlanan toplantı, yürüyüş, eylem ve bildiri dağıtma gibi tüm etkinlikleri 24 saat süreyle yasakladığını duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bu kararın kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla alındığı belirtildi. Peki, Taksim metrosu kapalı mı? Taksim-İstiklal açık mı, araç ve yaya trafiğine kapalı mı? Metro çalışıyor mu?

Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçe sınırları içinde toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

TAKSİM METROSU KAPALI MI?

İstanbul Valiliği'nin aldığı karara göre, ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapalı olacak. Araçlar Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecek.

İSTİKLAL CADDESİ KAPALI MI?

Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, bazı sosyal medya hesaplarından toplanma çağrıları yapıldığı bildirilerek, bahse konu yapılmak istenen toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilerek, Kaymakamlık idaresinde bulunan tüm açık alanlarda 1 Temmuz günü saat 00.01 itibarıyla 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklandı.

''Alınacak tedbirler kapsamında Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı'nın bariyerle kapatılmasına, Taksim Meydan, Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi'nin Galatasaray Meydanı'na kadar bariyerleme suretiyle bağlı sokaklar da dahil araç ve yaya trafiğine kapatılmasına, gerekirse kontrollü geçiş yapılmasına, aynı gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak, ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde farklı noktalarda yaya ve araç trafiğinin kapatılmasına karar verilmiştir."

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