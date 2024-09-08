Hükümet, emeklilerin gelirini artırma amacıyla önemli bir adım atıyor. 2025'in dördüncü çeyreğinde uygulanması planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), emeklilik maaşlarının iyileştirilmesine yönelik bir reform olarak öne çıkıyor. Bu sistem, mevcut sosyal güvenlik maaşlarına ek olarak, emeklilere ek bir gelir sağlamayı amaçlıyor. Peki tamamlayıcı emeklilik sisteminden kimleri kapsıyor? Tamamlayıcı emeklilik sistemi tazimat ne zaman alınacak?
Hükümet, emeklilerin gelir seviyelerini artırmak amacıyla harekete geçti ve bu doğrultuda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Orta Vadeli Program'ın (OVP) ekonomiyi kapsayan üç yıllık planına göre, mevcut Otomatik Katılım Sistemi (OKS), işverenlerin de katkı sağlayacağı bir modele dönüştürülecek. Bu dönüşüm ile birlikte Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) devreye alınacak. TES, mevcut emeklilik sistemine ek bir ikinci basamak oluşturacak ve çalışanların emeklilikte daha yüksek bir gelir elde etmelerine olanak tanıyacak. Böylece işveren katkılarıyla desteklenen bu yeni sistem, emeklilerin refah düzeyini artırmayı amaçlıyor.
Yeni kıdem tazminatı sistemi olan TES, emeklilikteki gelir kaybını dengelemeyi amaçlayan bir model olarak tasarlanacak. 2025 yılının dördüncü çeyreğinde gerekli yasal düzenlemeler yürürlüğe girecek.
Çalışma dönemindeki yaşam standartlarını koruyacak, ek emeklilik geliri oluşturacak ve hane halkının daha fazla tasarruf yapabilmesine fırsat verecek bir çalışma olarak kurgulanan TES ile hem sosyal güvenlik sisteminden hem de tamamlayıcı emeklilik sisteminden emeklilik maaşı alınabilecek.
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi devlet desteği olacak mı?
TES ile birlikte çalışan, işveren ve devlet tarafından çalışanın bireysel hesabına nakdi katkılar yapılacak.
Çalışanın brüt maaşından yapılan kesintiye ek olarak işverenin de belli bir oranda çalışanın sözleşmesine katkı sağlamasının planda olması bekleniyor.
Ayrıca işverene, yapacağı katkı için devlet tarafından bir destek verilmesi öngörülüyor. Bu açıdan bir ikinci basamak emeklilik sistemi olarak tanımlanıyor.
Bir hesaplama örneğine göre, çalışanın maaşından 500 TL kesildiği takdirde işverenden de 500 TL destek yatırılacak. Buna ek olarak devlet de katkı sağlayacak ve toplam tutar işçinin sözleşmesine aktarılacak.
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemindene kimler yararlanacak?
TES taslağında, işverenler her ay çalışanlara maaşlarının yüzde 8.33'ünü tazminat olarak ödeyecek. Bu tutar, çalışanın kişisel hesabında toplanacak ve emeklilikte kullanılacak.
TES'in, 4/A'lı işçi statüsünde çalışanlarla, 4/C memur statüsünde çalışanları kapsaması planlanıyor. 4/B statüsünü (Bağ- Kur) ise kapsamayacağı öngörülüyor. Tamamlayıcı emeklilik sisteminde çıkışlar bazı şartlara bağlanacak.
Sadece yalnızca emeklilik için gerekli şart ve koşulları yerine getirenlerin sistemden çıkabileceği yönünde düzenleme yapılacağı ifade ediliyor.
Tamamlayıcı emeklilik sistemi tazimat ne zaman alınacak?
TES ile beraber kıdem tazminatı, işten ayrılma durumunda alınamayacak.
Çalışanlar, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi içerisinde kıdem tazminatlarını emeklilik döneminde alabilecekler.
TES'te yer alacak katılımcılar, 60 yaşına kadar işten ayrılma durumunda bir defaya mahsus olmak üzere kıdem tazminatının belirli bir oranını alabilecek. Kıdem tazminatının kalan kısmını ise 60 yaşına geldiği ve emeklilik şartlarını yerine getirdiği zaman alabilecek.
Tasarruf bilincinin ve finansal araç yetkinliğinin artırılması amacıyla bireysel emeklilik ve otomatik katılım sistemini geliştirici düzenlemeler hayata geçirilecek.
Otomatik Katılım Sistemi'nin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak. Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki standart emeklilik yatırım fonları, katılımcıların birikimleri için daha fazla katma değer üretecek şekilde yeniden tasarlanacak.
OKS katılımcılarına BES'te yer alan emeklilik fonlarına erişim imkânı tanınacak, kesintilerin sadeleştirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak ve bu kapsamda sistemin cazibesi artırılarak fon tutarı ve katılımcı sayısında artış sağlanacak.
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Nedir?
TES, devlet emekli aylığına ek olarak bireylerin kendi tasarruflarıyla oluşturdukları bir emeklilik geliridir. Bu sistem, özellikle yaşam standartlarının sürekli değiştiği günümüzde, emeklilik döneminde daha rahat bir yaşam sürmek isteyen kişiler için önemli bir fırsat sunar.
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemin Potansiyel Faydaları
Ek Gelir: Emeklilere düzenli bir ek gelir sağlayarak yaşam standartlarını yükseltir.
Geleceğe Yönelik Planlama: Bireylerin kendi emekliliklerini planlamalarına imkan tanır.
Ekonomik İstikrar: Sistem, ülke ekonomisine de katkı sağlayarak finansal istikrarı destekler.
Otomatik Katılım: Bazı durumlarda otomatik katılımın zorunlu olması, kişilerin emeklilik planlaması yapma alışkanlığı kazanmalarını sağlar.