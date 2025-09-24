Türkiye’nin yerli otomobil girişimi Togg, pazardaki konumunu güçlendirecek yeni hamlesiyle dikkat çekiyor. T10X modeliyle önemli bir satış grafiği yakalayan şirket, T10F ile bu başarıyı bir üst seviyeye taşımayı planlıyor. Ancak asıl sürpriz, ekonomik fiyatıyla geniş kitlelere hitap edecek T10B modeli olacak. B segment hatchback kasa olarak tasarlanan T10B, ulaşılabilir fiyatı ve kompakt yapısıyla şehir içi kullanımda öne çıkacak. Merak edilen sorular ise şimdiden gündemde: Togg T10B hangi tarihte satışa sunulacak, hangi teknik donanımlara sahip olacak ve ÖTV indirimi avantajından yararlanacak mı? İşte detaylar.

Yerli ve milli otomobil markası TOGG, otomotiv sektöründe devrim oluşturacak bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Togg, T10X ile elde ettiği rekor satışları T10F modeliyle pekiştirirken, asıl büyük sıçramayı erişilebilir T10B modeliyle gerçekleştirecek. TOGG'un yeni aracı, kompakt hatchback segmentinde kompakt bir yapıya sahip olacak. Modelin en çarpıcı yanı, rekabetçi fiyatıyla geniş kitlelere hitap etmesi. Peki Togg T10B ne zaman piyasaya sürülecek, teknik özellikleri nelerden oluşacak? ÖTV indirimi programından yararlanacak mı?

Togg TB10 ne zaman çıkacak? Togg, ilk planında önce C-SUV modeli T10X ile pazara giriş yaptı. Ardından sedan modeli T10F ile ailelerin beklentilerini karşılamaya hazırlanıyor. Şimdi ise sıra, daha geniş kullanıcı kitlesine hitap edecek olan B-SUV modeli T10B'de. Togg T10B'nin 2026 yılında tanıtılması, 2027'de ise piyasaya çıkması öngörülüyor. Bu model,Togg'un "erişilebilir fiyatlı elektrikli otomobil" stratejisinin en önemli adımı olarak değerlendiriliyor

Togg TB10 fiyatı ne kadar olacak? Sektör kaynaklarına göre T10B modeli 1 milyon TL'nin altında bir fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Bu özelliğiyle yalnızca orta gelir gruplarına değil, asgari ücretle geçinen vatandaşlara da araç sahibi olma fırsatı sunacak.

Togg'un mevcut modellerinde sunduğu özel kredi imkanları ve 48 aya varan ödeme seçenekleri, T10B'de de uygulanırsa satışlarda rekor kırması bekleniyor. Uygun ödeme koşulları sayesinde T10B, Türkiye'de en çok tercih edilen elektrikli SUV adayları arasında yerini alacak.

Togg T10B ÖTV indirimi kapsamında mı olacak? Geçtiğimiz günlerde sızdırılan yeni ÖTV dilimlerine göre bir elektrikli otomobilin yüzde 10'luk ÖTV dilimine girmesi için artık 99kW'lık bir motora sahip olması gerekiyor. Mevcut konjektürdeki neredeyse hiçbir elektrikli araç bu ÖTV dilimine giremiyor. İşte T10B bu açığı kapatarak bütçe dostu yapısıyla ön plana çıkacak.

Togg'un satışa başladığı aynı yıl 19 bin 583 adetlik üretim rakamına ulaştığı biliniyor. Bir sonraki yıl üretimini yüzde 50'den fazla artıran Togg, 2 yıl gibi bir sürede yakaladığı bu önemli başarıyla dikkati çekiyor. Elektrikli araç satışında uygulanan ÖTV oranı içten içten yanmalı motora sahip araçlara uygulanan ÖTV oranına kıyasla daha düşüktü. 2023'te alınan bir karar ile motor gücü 160 kilowatt (kW) altında ve vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin liraya kadar olan araçlardan yüzde 10 oranında ÖTV alınıyordu.

Söz konusu oran başta Türkiye'nin yerli otomobil firması Togg olmak üzere özellikle doğuştan elektrikli araç üreten firmalara yüksek talep oluşmasını sağladı. ÖTV oranında değişiklik yapılacağı beklentisi Haziran ayındaki rekor düzeyde artışta etkili oldu.